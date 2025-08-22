De Zerbi sentencia a Rabiot: “No voy a prostituirme por un jugador”

Adrien Rabiot vive sus últimas horas como jugador del Olympique de Marsella. El polémico jugador francés ha protagonizado otro episodio que le ha acabado por sentenciar en el conjunto francés, tal y como comunicó recientemente el OM en un comunicado, y tal y como se ha encargado de reconfirmar este viernes en rueda de prensa su entrenador, Roberto de Zerbi.

"No voy a prostituirme por un jugador que nos hace ganar partidos", dijo el italiano de manera contundente. "En un lugar de trabajo, si dos empleados se pelean, como en un pub inglés, con un compañero tirado en el suelo porque ha perdido el conocimiento (Bakola), ¿qué debe hacer el empleador en Francia? Hay dos soluciones: la suspensión o el despido. Hablamos con Benatia y Longoria y esperamos al lunes para comunicar la decisión de apartar a los dos jugadores del equipo".

Rabiot se peleó en el vestuario con el joven extremo inglés Jonathan Rowe tras la derrota del equipo por 1 a 0 ante el Rennes en la primera jornada de la Ligue 1. Como consecuencia del incidente, el club, mediante un comunicado, calificó el comportamiento como “inaceptable” y tomó la drástica decisión de suspender a ambos futbolistas del primer equipo. Además, fueron oficialmente incluidos en la lista de transferibles" de acuerdo con el personal técnico y de acuerdo con el código de conducta interno del club".

Tras eso, y las palabras del entrenador, parece que Rabiot no volverá a vestir más la camiseta del Marsella: “En un club de fútbol, como en cualquier lugar, debe haber una jerarquía. El club está por encima de todo. Antes de los jugadores, está el entrenador y el club. En la historia reciente, Marsella ha sido protagonista por una falta de orden, una falta de ética dentro del club. Por eso, tuvimos que tomar esta decisión justa, temporal al principio".

"Podría haber hecho como si no viera nada. Pero no pierdo mi dignidad por no perder el campeonato. Yo siempre apoyaré al club. Sí, no se rompieron los dientes, pero esta pelea, nunca había visto algo así. Veía al médico intentando reanimar al otro jugador en el suelo, Rowe y Rabiot peleando... Los guardaespaldas tuvieron que defendernos, separar a los jugadores", continuaba De Zerbi. "En el campo hay que mostrar 'cojones', como dicen. Pero no entre compañeros. Nadie debe creerse más fuerte que el club. A largo plazo, esto será beneficioso".

Además, el técnico marsellés habló sobre la 'participación', en esta polémica, de la madre y representante de Adrien, que en una entrevista con RTL culpó al club de no contar la verdad: "En el entorno de Rabiot se dicen cosas falsas. No sobre mí, sino sobre Pablo Longoria y Benatia. Yo soy sincero. Rabiot, esta mañana, vino a hablar conmigo después de una semana. La madre olvidó dos cosas: yo decidí hacerlo capitán en París. Y en un año, le di más atención y cariño a su hijo que al mío propio. Es una decisión justa, donde lo aprecio como hombre".

"La decisión era temporal, pero la situación se descontroló. no por culpa del OM, sino por el entorno. Dejé mi orgullo de lado. Que la madre de Rabiot se permita decir que le dimos una segunda oportunidad a Greenwood... Es una locura. Estamos hablando de la vida privada aquí. No es justo hablar de otras personas. Estamos hablando de una pelea en un lugar de trabajo. Así que cuando la madre de Rabiot dice que ladro, es cierto, como se ve en el documental sobre el OM. Pero a veces también soy capaz de abrazar, de mostrarle a Rabiot que estamos con él", agregó. "Hace diez días, cuando estaba buscando una casa, le dije que le daba mi casa en Aix-en-Provence y que yo me iría a un hotel. Lo hice por él. Adrien está arrepentido. Piensa que la decisión fue demasiado grave, demasiado importante. Pero le dije lo mismo que les dije a ustedes y que iba a hablar de esto hoy en la conferencia. Le dije que si hubiera sido mi hijo y yo hubiera sido su entrenador, habría hecho lo mismo como entrenador. Le di un consejo paternal sobre lo que haría si estuviera en su lugar. Pero ahora él decidirá qué quiere hacer".