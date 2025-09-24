De Zerbi le tenía ganas al PSG: "Representa el poder y a mí el poder no me gusta"

El Olympique de Marsella puso a una maldición que pesaba sobre el Vélodrome desde aquel 27 de noviembre de 2011. 13 años, 10 meses y 26 días - para ser exactos - tuvo que esperar la hinchada del OM para vencer al París Saint-Germain en su feudo. Mucho había llovido. Para que se hagan una idea, Neymar aún no había fichado por el Barça o Kylian Mbappé tenía 12 añitos. De aquel 3-0 de los Phocéens sobre los Rouge et Bleu en 2011... al 1-0 el 22 de septiembre de 2025. En la noche en la que Ousmane Dembélé fue coronado con el Balón de Oro en el Théâtre du Châtelet de París.

El fútbol es así de caprichoso. Luis Enrique no pudo acudir a la prestigiosa ceremonia organizada por France Football a recoger el premio a mejor entrenador. Ni Vitinha, Achraf, Fabián, Nuno Mendes y Kvaratskhelia - nominados al Balón de Oro - arropar a su compañero en una velada tan especial. Aguerd se anticipó a un Chevalier que dudó blocar el centro de Greenwood y anotó el primer y único tanto del encuentro. Los de De Zerbi estuvieron excelsos. Tanto Balerdi como el propio Aguerd fueron los nombres propios de un OM que resistió ante un PSG con numerosas bajas, todas ellas sensibles.

MARSEILLE (France), 22/09/2025.- PSG head coach Luis Enrique prior the French Ligue 1 soccer match between Olympique de Marseille and Paris Saint-Germain FC, in Marseille, France, 22 September 2025. (Francia, Marsella) EFE/EPA/Guillaume Horcajuelo / Guillaume Horcajuelo / EFE

"Fiché para ganar al PSG"

Sin Dembélé, Joao Neves, Barcola y Doué, el subcampeón francés no desaprovechó su gran oportunidad de vencer al eterno campeón. A De Zerbi le salió el plan a la perfección y, 5048 días después, el OM celebró un triunfo en el Vélodrome ante el todopoderoso París Saint-Germain mientras a Ousmane Dembélé se le entregó su primer Balón de Oro.

La felicidad del extécnico del Brighton fue total. Estaba 'on fire' el italiano. Eufórico. Sobre todo porque le tenía muchísimas ganas al cuadro dirigido por Luis Enrique, así lo manifestó tras el heroico triunfo de sus pupilos: "Le dije a Pablo Longoria - presidente del OM - que una de las razones por las que fiché era para ganar al Paris Saint-Germain, porque son mejores. El PSG representa el poder y a mí el poder no me gusta", concluyó.

Está por ver si el OM de De Zerbi no afloja y mantiene el nivel durante todo el curso para tratar de discutirle el título de la Ligue 1 al París Saint-Germain. ¿Serán capaces?