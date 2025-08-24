De Zerbi cambia el discurso con Rabiot: "Es una buena persona"

Roberto de Zerbi recula con Adrien Rabiot. El entrenador del Olympique de Marsella fue muy contundente esta semana con la actuitud del centrocampista y de su entorno en referencia a la pelea que tuvo en el vestuario con su compañero de equipo, Jonathan Rowe, pero cambió un poco el discurso en la rueda de prensa tras la victoria ante el debutante Paris FC (5-2).

"No soy la única persona que decide, el club está por encima del entrenador. Adrien es un buen chico. Yo le he dado un consejo y espero que lo siga. Es una buena persona, y yo te tendo la mano a todos. No soy una persona que le haga la cruz a la gente. Si puedo ayudar a resolver este asunto, estoy dispuesto a hacerlo todo lo posible. No para el jugador Rabiot, pero por la persona y para el bien de todos, desde el punto de vista humano antes que del futbolístico", comentó De Zerbi ante los medios.

En la misma conferencia, el italiano, visiblemente triste, se ha confesado "fastidiado por todo lo que ha pasado esta semana, no me genera alegría, honestamente. Me ha costado estos últimos días a concentrarme solo en el fútbol".

Tras lo sucedido y tras la dura rueda de prensa del técnico este viernes, Rabiot acudió a su despacho para disculparse por su actitud en el primer partido de la temporada de la Ligue 1 ante el Rennes, y eso habría hacho cambiar de idea a De Zerbi.

"La victoria es siempre una medicina, pero no esconde toda la semana. Recomponerse debe ser parte de todos. Las palabras y los actos hablan más que la victoria, sobre todo en el caso de Rabiot. La voluntad debe venir por parte de todos. Sé lo que digo y lo pienso antes de decirlo. Hay muchas cosas a considerar en una cosa tan delicada. Soy buena persona como lo son Pablo (Longoria), Mehdi (Benatia) y Adrien (Rabiot)", decía el entrenador marsellés. "Quien escribe que el Marsella quiere vender a Rabiot por motivos económicos es un mentiroso. Con todo esto, hemos sufrido más Pablo y Mehdi que Adrien y su familia. Pero no voy a señalar a culpables. Los actos son los que hablan para que nos ayuden a ir adelante. Y para hacerlo igual hay que dar un paso atrás sobre las decisiones tomadas con humildad e inteligencia. Porque yo creo que no somos nadie para decidir sobre la vide de una persona o de un club".

Por su parte, Rowe ya ha sido traspasado al Bolonia tras quedar apartado también por el OM debido a la pelea que involucró a los dos futbolistas.