Yudong Wang, la perla china que puede revolucionar el fútbol europeo

La Liga china ha bajado su nivel. Se acabaron las grandes inversiones en fichajes multimillonarios y los clubs están apostando por la inversión en la cantera. Hay millones de jóvenes jugadores que comienzan a formarse con entrenamientos de nivel, muchos de ellos con asesoramiento europeo, y comienzan a verse los frutos. El primero puede ser Yudong Wang, el jovencísimo extremo del Zhijang FC, que está sorprendiendo en la Primera División china. A sus 18 años se ha convertido en uno de los máximos goleadores de la Superliga y ya ha debutado con la selección absoluta. Su extrema rapidez y técnica individual no ha pasado desapercibida en los grandes clubs de Europa y en los próximos meses podría dar el salto.

Yudong Wang es uno de los productos de la factoria del Zhijang, un club que ha apostado claramente por la formación de su extensa cantera. La preocidad del jugador sorprendió en las categorías inferiores de la selección y este año ha dado el salto al fútbol profesional a lo grande. Lleva 11 goles y seis asistencias de gol mejorando a muchos de los extranjeros de la competición. Y se ha convertido en la gran estrella del país por encima del exespanyolista Wu Lei, que vive sus horas más bajas a sus 33 años a pesar de que el curso pasado anotó 34 goles. Tiene madera para ser la imagen del fútbol moderno en China.

Ojeadores de muchos equipos europeos se han desplazado a China para verle en directo y hay ofertas ya encima de la mesa por su talento. El principal problema es que en China no se ve con demasiados buenos ojos la salida de un futbolista tan joven que pueda marcar una época en el fútbol del país asiático. Cuesta mucho arrancar jugadores nacionales para que salgan al extranjero aunque los técnicos tienen claro que Yudong Wang solo será capaz de llegar a ser una estrella mundial si acaba jugando en el fútbol europeo. Sus condiciones son innatas, pero debe mejorar tácticamente, algo que en China será difícil que suceda.

En estos meses, se ha generado debate sobre si mantenerlo o dejarle salir para que se convierta en la bandera del nuevo fútbol chino en el mundo, ya que a nivel de imagen los técnicos están convencidos de que puede sorprender y adaptarse a una gran competición.

Se trata de un extremo muy rápido, muy habilidoso con las dos piernas y con una forma de correr característica de los grandes cracks. Destaca muchísimo en el uno contra uno y en su capacidad de ver puerta con muchísima facilidad. La Premier o la Bundesliga podría ser su destino final si en China aceptan en dejarlo salir.