Yildiz calienta el mercado

Luciano Spalletti llegó a una Juventus cuya prioridad es rastrear oportunidades de mercado para dar un salto de calidad a la plantilla en invierno. La Vecchia Signora sufre carencias evidentes en un centro del campo que planea fortalecer el técnico italiano, recién llegado para sustituir a Igor Tudor. Lo que quizá no vio venir fue que Kenan Yildiz (Ratisbona, 2005), una de las caras visibles del proyecto bianconero, se plantara y frenara una renovación prevista hasta 2030.

El atacante turco, nacido en Baviera, fue captado por el Bayern de Múnich con apenas siete años e iría quemando etapas hasta que, en 2022, cuando finalizó su contrato, puso rumbo a la Juventus para continuar con su formación en etapa juvenil. Con un físico privilegiado, tiró la puerta abajo y ascendió al filial en diciembre. Y ya, en verano de 2023, Massimiliano Allegri decidió contar con sus servicios e hizo su debut oficial con el primer equipo ese mismo agosto ante la Udinese, sustituyendo a su actual compañero, Dusan Vlahovic. Amplió su vinculación, además, hasta 2027.

Yildiz, compañero de Arda Güler en la selección turca, es la gran estrella de la Juventus. / Associated Press/LaPresse / LAP

Centro del proyecto

Cuando Thiago Motta cogió las riendas del proyecto en la 2024/25, solicitó la renovación y posterior blindaje de Yildiz, a quien se le ofreció una mejora sustancial de contrato junto con el ‘10’, para convertirlo en el centro del proyecto del técnico italo-brasileño. El 17 de septiembre de 2024 se estrenó en la Champions League ante el PSV y anotó el tanto que abrió el marcador, convirtiéndose, a sus 19 años y 133 días, en el goleador más joven de la Juventus en la competición, superando batiendo el récord que mantenía Alessandro Del Piero desde hacía casi 30 años.

Yildiz se lució ante el Wydad Casablanca / @fifaworldcup_pt

En lo que va de curso, se apunta tres dianas y cuatro asistencias en 14 encuentros. De mediapunta o extremo izquierdo, lidera el ataque bianconero junto a Vlahovic. Pero encendió las alarmas en Turín tras conocerse que no llegó a un acuerdo con el club para ampliar un contrato que finaliza el próximo 30 de junio de 2029. Según apunta 'La Gazzeta dello Sport', no hay consenso sobre las cifras ni sobre ciertos aspectos contractuales. Tras meses de conversaciones, el director general, Damien Comolli, y el entorno del mediapunta turco optaron por poner fin a las negociaciones después de la última cumbre celebrada en los últimos días. Una situación muy delicada.

Europa, pendiente

El turco ocupa el decimonoveno lugar en la escala salarial (1,7 millones más bonus) y buscaba una ampliación de un año más y elevar su salario al estatus recién firmado por Jonathan David (seis millones), un deseo que no convence en Turín. El Chelsea ya puso 67 millones sobre la mesa el pasado mes de julio y está dispuesto a competir con Real Madrid o Arsenal - también al acecho - por la joya turca. La Juve, eso sí, no aceptaría ofertas inferiores a 100 millones de euros. Comolli aún no ha perdido la fe y tiene un as en la manga: la entrada de los propietarios a las negociaciones para convencerle de que siga en la Juventus.

Juventus' Kenan Yildiz before the Uefa Champions League soccer match, between Juventus and Sporting CP at the Allianz Stadium in Turin, League phase Matchday 4, north west Italy - Tuesday, November 4, 2025. Sport - Soccer (Photo by Fabio Ferrari/LaPresse) / Fabio Ferrari/LaPresse / LAP

Sea como fuere, Yildiz no bajó sus prestaciones pese a sufrir ciertas molestias en su rodilla. Está comprometido como el que más con la causa, mostrando liderazgo sobre el césped durante el momento de mayor crisis de resultados y del cambio en el banquillo entre Igor Tudor y Luciano Spalletti.