Yerry Mina: "Valverde no me habló en siete meses cuando estuve en el Barça"

Yerry Mina pudo vestir la camiseta del Barça después de mostrar un gran nivel en el Palmeiras brasileño. El defensa colombiano llegó al Camp Nou en 2018 a cambio de 12,4 millones de euros. Prometía ser uno de los centrales del futuro, pero, al menos en Barcelona, se recuerda más por su inquebrantable fe y sus animadas celebraciones que por su aportación sobre el césped. A los pocos meses de aterrizar en tierras catalanas, puso rumbo a la Premier League y, actualmente, a sus 30 años, defiende la camiseta del Cagliari italiano. El central cafetero concedió una entrevista a 'La Gazzetta dello Sport' para repasar su trayectoria.

Yerry Mina en su presentación con el FC Barcelona / EFE

Empezó hablando de su infancia y su pasión por el fútbol. "Mi padre era portero. Jugó en el Deportivo Cali. Se fue a Ecuador y era bueno. Luego tuvo que trabajar. Tiene 50 años, me tuvo joven. Mis padres están separados, pero también tengo una relación muy estrecha con mi madre. Tengo dos hermanos. Uno es futbolista. Tiene 20 años y es el lateral izquierdo del Red Bull New York. Quién sabe, quizá algún día también fiche por el Cagliari. Tenemos el fútbol en la cabeza. Quería llegar hasta la cima, era ambicioso desde pequeño. Incluso iba caminando al entrenamiento, durante una hora. No tenía dinero para el autobús. Fue difícil", reconoció Mina.

Después de empezar a llamar la atención en el Deportivo Pasto y el Independiente de Santa Fe de su Colombia natal, llegó al Palmeiras. Su nivel en Brasil le permitió alcanzar la gloria fichando por el Barça. Tras el equipo culé vinieron el Everton (a cambio de 30,25 'kilos', la Fiorentina y ahora el Cagliari. Sin embargo, no fue un camino de rosas para él. "Fui a muchísimas pruebas y me rechazaron. Me decían¨: 'Estás flaco, eres malo'. Pero persistí. Un día, mi tío, que era mi agente, me dijo: 'Ve al Deportivo Pasto'. Y gracias a Dios, lo logré. Me motivó ayudar a la familia", relató.

El Real Madrid también era una opción

Mina desveló que "el Real Madrid también estaba allí, pero yo quería jugar en el Barça". El colombiano iba a cumplir un sueño en Barcelona, pero no tuvo suerte. "Ernesto Valverde solo me habló el primer día. Durante siete meses no me dirigió la palabra. A pesar de ganar la Liga y la Copa, jugué muy poco y sufrí una lesión en el pie tras una falta de Rakitic en un entrenamiento", explicó el colombiano, consciente de que su etapa en el club azulgrana se había terminado.

Yerry Mina durante su debut ante el Getafe (2018) / EFE

"Quería irme del Barcelona, aunque la afición me adoraba. Pero quería jugar. Mourinho, que estaba en el Manchester United, me llamó. Me dijo: 'Si estás bien, jugarás'. Pero tenía que recuperarme. Marco Silva me convenció para ir al Everton. Fueron cinco años fantásticos, Carlo Ancelotti contaba conmigo... Empezamos bien, pero luego cinco de nosotros nos lesionamos y bajó el nivel del equipo. Pero la Premier League es una liga preciosa", recordó sobre su salida del Camp Nou.

Tranquilo en Italia

Ahora, Yerry Mina parece haber encontrado su lugar en Italia, donde, a sus 30 años, se erige como un defensa rocoso en el Cagliari, aunque antes defendió los colores de la Fiorentina. "Podía fichar por la 'Fiore' o el Cagliari. Además de los franceses y los árabes. Quería ponerme a prueba en la Serie A", dijo. En enero de 2024 recaló finalmente en su actual equipo. "Ranieri me llamó. Me dijo que necesitaba un defensa con carácter. Le dije: 'Vendré, pero quiero jugar'. Me dirigió bien; para él era fundamental tenerme al 100%. Ranieri es excelente. Sabe cómo trabajar con cada jugador", consideró.

Yerry Mina, en su renovación con el Cagliari / @CagliariCalcio

Finalmente, destacó su conexión con Juan Cuadrado, sobre quien declaró que "me ha enseñado muchísimo", enfatizó la "batalla constante" que es jugar contra un delantero como Romelu Lukaku y elogió a su excompañero en el Everton, Moise Kean, con quien se verá las caras este fin de semana en el partido de liga contra la Fiorentina, su exequipo.