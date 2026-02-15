Historia SPORT
FÚTBOL INTERNACIONAL
Yerry Mina, ex del Barça, y su nueva vida en Cagliari: "Es el líder indiscutible del grupo"
El defensor colombiano es uno de los pilares del equipo de Pisacane. Oscar Maresca, periodista de 'La Gazzetta', explica en SPORT su evolución, aunque con los matices de una lesión crónica que debe cuidar
"Tengo cuatro centrales y suelo llevar a tres en la lista. Piqué y Umtiti son los que juegan habitualmente. Cuando ha salido, Vermaelen ha actuado a gran nivel y Yerry Mina se ha incorporado mas tarde". Claro y cortante, Ernesto Valverde explicaba así por qué el defensor colombiano no tenía oportunidades a su llegada al Barça para enero de 2018.
El central cafetero se incorporó desde el Palmeiras tras el pago de más de 12 millones de euros, pero desde un primer momento se entendía que el movimiento no iba a salir bien. No se adaptó al club, el club tampoco a él, y el 'txingurri' optó por darle apenas seis partidos entre Copa y Liga.
"Ernesto Valverde solo me habló el primer día. Durante siete meses no me dirigió la palabra. A pesar de ganar la Liga y la Copa, jugué muy poco y sufrí una lesión en el pie tras una falta de Rakitic en un entrenamiento", explicaría el propio Yerry años más tarde sobre sus días como blaugrana en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport'.
"Encontró su vocación"
El periodista del citado medio Oscar Maresca habló con SPORT, justamente, para analizar la actualidad de un Mina que contrasta con su experiencia como culé: líder del proyecto del Cagliari y hombre determinante en los esquemas del entrenador Fabio Pisacane: "En el Cagliari, encontró su vocación: se convirtió en una pieza clave del equipo. Con Pisacane, sintió la máxima confianza y, sobre todo, se convirtió en una pieza clave del proyecto técnico del entrenador".
En un club de élite como el Barcelona, nunca es fácil destacar. Creo que las dificultades de Mina en el Blaugrana se debieron principalmente a su adaptación
Yerry, lejos de la inseguridad en sus días como blaugrana, lidera hoy un proyecto en la madurez plena de su carrera, como explica Maresca: "En un club de élite como el Barcelona, nunca es fácil destacar. Creo que las dificultades de Mina en el Blaugrana se debieron principalmente a su adaptación. Era su primera experiencia en Europa, tras dos temporadas con el Palmeiras de Brasil, y se vio catapultado a un equipo campeón con Messi, Suárez y mucha competencia defensiva. Sin embargo, creo que su experiencia en el Barcelona le ayudó a crecer, mejorar técnicamente y a aprender el estilo de juego europeo".
Su rodilla, entre algodones
El presente de Yerry, a sus 31 años, es relativamente bueno, con un Cagliari que se aleja de los puestos de descenso en la Serie A. Ha disputado 16 partidos este curso, marcando un gol: "El hambre, la disciplina y la obsesión por los resultados que aprendió en el Barcelona le ayudaron a forjarse un lugar destacado en el Everton, especialmente en sus primeras temporadas, antes de llegar a Italia", especifica Maresca.
Ha llegado a ser incluso capitán, comenta el periodista: "Pisacane le confió el brazalete. En un equipo que aspira a una salvación cómoda, Mina es el líder indiscutible del grupo. Se siente como en casa en la ciudad, es apreciado por los aficionados y su coraje y picardía lo convierten en una amenaza constante para los atacantes".
Eso sí, debe tener precaución Yerry con su físico. El técnico Pisacane expresó en una rueda de prensa reciente que “tiene un problema de rodilla que lleva meses, tenemos que vivir día a día. Es crónico, no agudo, necesita ser controlado y monitoreado". Por tanto, entre algodones, Yerry aspira a seguir mejorando el nivel y ayudar a su Colombia en el regreso al Mundial a disputarse en verano en Estados Unidos, México y Canadá, tras la ausencia cafetera en la pasada cita de Qatar.
