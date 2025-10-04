Yeremy Pino ya está aquí

Hay partidos que sirven para confirmar a un jugador dentro de un equipo. Y el de Yeremy Pino contra el Dinamo Kiev de este jueves es uno de ellos. En una noche tan especial para el Crystal Palace, que disputaba su primer partido oficial en competición europea, el delantero canario tomó la batuta de su equipo por primera vez. Y lo hizo a lo grande. Con un doblete magistral de asistencias, la segunda de ellas tras una jugada de escándalo, Yeremy derribó la puerta de su nuevo club en su primera gran noche en Inglaterra.

Su enorme partido en Lublin, escenario neutral en Polonia debido a la invasión rusa en Ucrania, no es fruto de la casualidad. A pesar de que el extremo todavía no había podido sumar con su equipo en forma de goles o asistencias, lo cierto es que su nivel había sido elevado desde su llegada al sur de Londres. No por nada Oliver Glasner había confiado en su '10' en todos los partidos que lo ha tenido disponible, ya sea como titular o como suplente. Y el canario respondió a su confianza este jueves en Conference.

Yeremy saca los pasos de baile

Su primera asistencia llegó tras un preciso centro llovido al segundo palo, donde Dani Muñoz saltó más que le resto para cabecear al fondo de las mallas. Fue un golazo, pero todavía mejor sería lo que iba a llegar tocada la hora de partido. Yeremy sacó a bailar a Brazkho, quien para su infortunio le tocó medirse cara a cara contra el extremo. A base de fintas, amagos y mucha calidad, Yeremy se marchó por línea de fondo y culminó su jugada personal con un centro de exterior que Nketiah remató para poner el 0-2 definitivo.

Y no solamente es Yeremy Pino quien parece entonado, sino que el Crystal Palace en conjunto vive uno de los momentos más dulces de su historia. Ya son 19 encuentros consecutivos los que encadenan los pupilos de Oliver Glasner en todas las competiciones sin conocer la derrota. Su última derrota, por increíble que pueda parecer, data del 12 de abril ante el Manchester City, precisamente el rival contra quien consiguió conquistar la primera FA Cup de su historia la pasada temporada.

Yeremy, por su parte, empieza a demostrar a base de números por qué el Crystal Palace desembolsó 30 millones por el extremo del Villarreal este verano. Su misión de hacer olvidar a Eberechi Eze en Selhurst Park va por buen camino; el internacional español está cada vez más asentado en su equipo y actuaciones como la reciente en Conference League solamente hacen que reforzar su estatus en el equipo londinense. Y es que Yeremy Pino ha llegado para quedarse en Inglaterra.