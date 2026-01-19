Yehvann Diouf, el héroe de Senegal que plantó cara a los recogepelotas de Marruecos para evitar el robo de la toalla de Mendy

La final de la Copa África celebrada en Rabat dejó imágenes de todo tipo, muchas de ellas completamente bochornosas. Pero seguramente la que se llevó la palma fue la que protagonizaron los recogepelotas marroquíes y los jugadores Achraf Hakimi o Ismail Saibari, instantes antes del horrible 'Panenka' de Brahim Díaz, al intentar robar con violencia la toalla del portero de Senegal, Édouard Mendy.

En el añadido antes de la prórroga, el polémico penalti pitado sobre Brahim lo dinamitó todo: Pape Thiaw, seleccionador de los Leones de Teranga, ordenó marcharse del campo a sus jugadores, que no regresaron al césped hasta pasados diez minutos, cuando Sadio Mané les pidió que volvieran al campo. Una acción que Marruecos ha denunciado a la FIFA y a la CAF.

Sea como fuere, en el comunicado publicado por la Federación de Fútbol Marroquí no se menciona nada de las impermisibles imágenes que captaron algunos aficionados presentes en el Estadio Prince Moulay Abdallah, en las que claramente se aprecia cómo Yehvann Diouf, portero suplente de Senegal, protege la toalla de su compañero Édouard Mendy antes del lanzamiento de Brahim de varios recogepelotas marroquíes que intentan, a la fuerza, arrancársela de las manos. El único objetivo era conseguir que el portero del Al Ahli no se pudiera secar los guantes para detener el penalti de Brahim.

Pero no fue únicamente cosa de los recogepelotas. Achraf Hakimi, defensa del PSG, e Ismail Saibari, centrocampista del PSV Eindhoven, participaron activamente en el intento de robo de la toalla de Mendy, en el que también intervinieron miembros de la propia organización. De hecho, cuando el lateral derecho lanzó la toalla fuera del campo, se formó una pequeña tangana entre jugadores alrededor. Las imágenes no dejan espacio a las dudas.

El portero franco-senegalés Yehvann Diouf (Montreuil-sous-Bois, Francia, 1999) tiene 26 años y defiende los colores del Niza de la Ligue 1. Aunque no jugó ni un minuto en la Copa África, su aportación al histórico triunfo en Rabat fue vital. En las imágenes se le ve claramente huyendo de varios recogepelotas y miembros de la organización, soportando tirones. Incluso en algunos momentos decidió lanzarse al suelo para cubrir la toalla con su cuerpo.

Formado en el Troyes, en 2016 hizo historia en el club galo al firmar su primer contrato profesional con solo 16 años y 297 días. En 2019 fichó por el Stade Reims, club en el que militó hasta fichar por el Niza el pasado verano. Campeón de África desde ayer, el portero, de padre senegalés y madre polaca, jugó con Francia en categorías inferiores, pero la FIFA le permitió en marzo de 2025 jugar con Senegal.