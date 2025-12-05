Yaya Touré: "Mi mujer me avisó con Guardiola: ‘Te trató como un perro, vámonos a Mánchester’"

Yaya Touré disputó tres temporadas con la camiseta azulgrana. El centrocampista africano aterrizó en el FC Barcelona en 2007, cuando todavía estaba Frank Rijkaard en el banquillo. "Jugar en el Barça era mi sueño. El Mónaco me triplicaba el sueldo, pero yo quería irme al Barça porque sabía que podía crecer mucho como jugador. Coincidir con Henry, Ronaldinho, Iniesta, Xavi o Messi fue todo un sueño", explicó en una entrevista en el canal de YouTube de Zack.

Touré hizo historia y formó parte de la plantilla que ganó un histórico triplete, ya bajo las órdenes de un Pep Guardiola, con el que no guarda una buena relación: "El primer año con Guardiola fue increíble. Ganamos todo. Él confiaba en mí y me ponía hasta de central para poner a Busquets en el centro. No teníamos ningún problema".

Sin embargo, el centrocampista marfileño ya se planteó salir de la entidad culer tras el triplete. "Después de ganar el triplete, el presidente nos llevó a la sala de trofeos del club y vi tantos nombres históricos que pensé que igual era mejor irme a un equipo sin historia y allí escribir mi nombre, porque en el Barça sería imposible, pero al final me quedé un año más", confesó.

Yaya Touré y Pep Guardiola, en el Barça / JOSEP MARIA AROLAS

Ataque directo a Guardiola

Pero, tras otro curso como azulgrana, empezaron los problemas con Pep Guardiola, a quien considera "una serpiente y no un hombre... me trataba como si fuera polvo". "No me puso en todo año y después del Mundial de 2010 me dijo que tenía que volver a Barcelona, que me quería. Mi mujer me dijo: ‘¿Vas a hacer caso a esa tontería? Te trató como a un perro y ahora quiere que te quedes, ¿y tú te vas a quedar? Vamos a Manchester. No es un hombre, es malvado, como satán’".

No es la primera vez que Yaya Touré ataca directamente al técnico catalán. Ya en 2018, el mediocampista marfileño apuntó que "quiero que se rompa el mito de Guardiola". "Tengo la sensación de que hizo todo lo posible para arruinar mi última temporada en el Manchester City. Traté de entender porque jugaba tan poco. Incluso pregunté en voz baja mis estadísticas a los preparadores físicos. Cuando me di cuenta que eran tan buenas o mejores, tanto en entrenamiento como en partidos, en comparación a la de los que jugaban y eran más jóvenes que yo, entendí que no era una cuestión física", comentó en aquel entonces.