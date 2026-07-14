Yann Sommer, de una noche de terror para el Barça a fichar por el Brujas

Aun cuando ya ha pasado más de un año, el recuerdo de la fatídica noche del 6 de mayo de 2025 en el Giuseppe Meazza sigue provocando pesadillas en los culers. No es para menos, se trata de la ocasión en que más cerca ha estado el FC Barcelona de regresar a la gran final de la UEFA Champions League en más de una década, pues si no llega a ser por el gol de Acerbi en tiempo de descuento, la historia hubiera sido muy diferente.

Tras el empate a tres en Montjuïc, el Barça llegaba al estadio interista con plena confianza de llegar al partido definitorio. Si bien el choque no arrancó bien para los azulgranas con el 2-0 a favor del Inter, se logró remontar para situar el 3-2, aunque el empate en el descuento y un posterior gol en la prórroga terminó con el sueño azulgrana. El gran protagonista del partido fue, con respeto a Acerbi, Yann Sommer. El portero mantuvo con vida a los italianos hasta los últimos instantes, gracias a sus paradas de mérito ante Lamine Yamal y Eric Garcia, entre otros futbolistas.

Su gran noche europea

No obstante, pese a ser el gran héroe del choque e incluso recibir el premio MVP del partido que clasificó al club de la Serie A a la final de la máxima competición europea ante el PSG, el cancerbero no logró replicar su actuación frente al conjunto parisino y recogió el balón del fondo de la red hasta en cinco ocasiones. Eso sí, el duro golpe no le supuso perder la titularidad, pues en la presente campaña el portero viene de disputar 33 encuentros en Serie A y 10 en Champions, por lo que ha mantenido su condición de titular indicutible.

Sin embargo, pese a haber mostrado un nivel todavía interesante a sus 37 años de edad, el vigente campeón del Scudetto no le ofreció la renovación, terminando así su vinculación el pasado 30 de junio y poniendo de esta manera fin a su etapa de tres años, en la que ha acumulado 139 partidos oficiales, los cuales le han servido para sumar a su palmarés dos ligas, una copa y una supercopa.

Ya como agente libre, Sommer se ha incorporado al Brujas, equipo que, si bien acostumbra a participar en la máxima competición europea, se sitúa de manera indudable en un escalón por debajo de un histórico como el Inter de Milán. De esta manera, tras acabar con las esperanzas azulgranas hace dos temporadas, el guardameta cambia las noches de terror y pesadillas provocadas a los seguidores de la entidad catalana por la vida en la ciudad belga de Brujas.