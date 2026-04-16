Yan Diomande, el sueño casi imposible del Barça: "Nunca había visto nada parecido; me recuerda a Lamine"

La de Yan Diomande es una de esas benditas apariciones. En un fútbol donde lo táctico, lo encorsetado y lo previsible han ganado mucho terreno en los últimos años, el marfileño ha llegado para romper todos esos esquemas. Es habilidoso, le encanta el uno contra uno, juega con las dos piernas y está siendo, sin duda, una de las grandes 'bombas' de la temporada en Europa. En la Bundesliga no se habla de otra cosa. Lleva ya 12 goles y 8 asistencias en 31 partidos.

A sus 19 años, el delantero del RB Leipzig ha pasado de valer 1,5 millones de euros a que su valor de mercado se sitúe ya en los 75 'kilos'. Una progresión fulgurante que arrancó no hace tanto. Y es que, recordemos, toda esta historia de Yan Diomande arranca en Leganés hace apenas unos meses, cuando aparece a inicios de 2025 con el primer equipo. El marfileño llegó a España en enero de 2025, al cumplir los 18 años, procedente del DME Academy, unas academias que tiene el club pepinero en Estados Unidos. De ahí llega al filial, donde no tarda más que unas semanas en llamar la atención de Borja Jiménez, entrenador del primer equipo. A partir de ese momento, la historia se cuenta sola.

Diomande, exjugador del Leganés / EFE

"La verdad es que la primera impresión con él fue muy impactante porque fue en un partido contra el filial, en el último parón de selecciones (marzo de 2025). Solo le pudimos dar 45 minutos porque estaba desbordando como quería y porque había hecho un gol. Alguien le podía hacer daño. Tenía la capacidad de cambiar de direcciones constantemente, regatear a futbolistas de Primera División como si nada. Fue un impacto muy grande. Repetía esfuerzos, y era un jugador muy potente. Nos sorprendió muchísimo, nunca había visto nada parecido", asegura a SPORT el propio Borja Jiménez, que se quedó sorprendidísimo con el nivel brutal del joven futbolista. Tanto que poco tardó en quedárselo para jugar con los mayores.

Nos sorprendió muchísimo, nunca había visto nada parecido Borja Jiménez — Extécnico del Leganés

Jugó sus primeros minutos con el primer equipo en el Bernabéu, forzando un penalti que el colegiado no concedió, y se quedó ya como un fijo en los esquemas del técnico, que confió en él para lograr la ansiada salvación. Borja no fue el único que quedó sorprendido con Diomande. El vestuario era unánime.

"Fue un jugador que me sorprendió muchísimo. La madurez, el descaro... desde el primer día que entrenó con nosotros. Desde el primer momento sentimos que era un jugador diferencial. Me quedo con los comentarios de los compañeros cuando subió con nosotros. En el vestuario empezaron a decir que este tío tenía que jugar. Creo que es la primera vez en toda mi carrera que un futbolista sube del filial y gente del primer equipo dice que tiene que jugar", indica a SPORT Enric Franquesa, compañero suyo en la corta etapa del marfileño en el Leganés.

Diomande, contra el FC Barcelona / EFE

Un futbolista diferencial en el regate, con mucha potencial y con una técnica exquisita... pero también con una cabeza bien amueblada. "Era un chico muy humilde. Siempre cuento la anécdota de que era el último en salir del entrenamiento. Ayudaba a todo el mundo a recoger material. Siempre quería más. Nosotros tuvimos la suerte de, en esa predisposición, ayudarle con entrenos específicos al final, para finalizar. Le enseñamos parte de la fase defensiva. Dentro de nuestro sistema de tres centrales, él alguna vez actuó por fuera. Tenía muchísimas ganas de aprender. Sabía que era una oportunidad única. Un chico con muchísimo hambre y muy descarado", recuerda Borja Jiménez.

Es la primera vez en toda mi carrera que un futbolista sube del filial y gente del primer equipo dice que tiene que jugar Enric Franquesa — Jugador del Leganés

Por la misma línea va Enric Franquesa: "Era un chico reservado, pasaba desapercibidido. Tampoco hablaba bien el idioma. Era muy discreto en el día a día... pero en el campo era diferente". Un tipo discreto en el vestuario y todo 'mala baba' en el campo. A sus 19 años y tras su aparición estelar en el RB Leipzig, todo hace indicar que Diomande llegará a un 'grande' más pronto que tarde. No les sorprendería precisamente ni a Borja ni a Enric Franquesa. Para el de Sant Cugat, Diomande "acabará en un equipo 'top' de Europa. Tiene todas las condiciones. Su uno contra uno es lo que más cuesta de encontrar y él lo tiene. Le va a abrir las puertas a firmar por cualquier 'grande'".

Borja Jiménez, en cambio, va un paso más allá y no duda en compararlo con Lamine Yamal: "Claro que está para dar el salto a un 'grande'. Lo está demostrando semana tras semana en la Bundesliga. Es un talento innato que tiene. El arte de regatear, de salir driblando en situaciones de mucha desventaja. Es muy diferencial. Recuerda en muchos aspectos a Lamine Yamal". Solo el tiempo dará o quitará la razón, pero Diomande ya está aquí y ha llegado para quedarse. Apunten su nombre en letras mayúsculas.