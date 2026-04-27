Yan Diomande, protagonista de una de las escenas más surrealistas del fútbol

Una escena del arte moderno que es el fútbol fue el partido entre el RB Leipzig y Unión Berlín en la jornada 31 de la Bundesliga, donde los protagonistas trascendieron más allá del rodar del balón y narraron las historias fuera del partido.

Lo más importante para los aficionados fue la victoria del RB Leipzig (3-1) para mantenerse firme en la tercera posición de la Bundesliga en su contienda por clasificar a la Champions League la siguiente temporada.

El espectáculo se lo robó Yan Diomande con otro gran partido en el que dio una asistencia y bailó sin dificultad la defensa del Unión Berlín, pero la nota la dio fuera de la cancha

Al abandonar el campo, la estrella marfileña no ocupó su sitio habitual en el banquillo junto a sus compañeros, lo hizo en una de las sillas ubicadas a la mitad del campo. Sin mostrar mayor señal de cansancio, simplemente tomó asiento y se relajó a ver el resto del partido.

La gran temporada de Diomande lo ha convertido en una de las estrellas más grandes de la liga alemana y se perfila para ser una de las figuras este verano durante el Mundial, con Costa de Marfil.

Yan Diomande, estrella del RB Leipzig, durante el partido ante el Unión Berlín en la Bundesliga / EFE

Correr con causa

No fue todo el espectáculo que se vio en la Red Bull Arena

El CEO de Red Bull y presidente del equipo, Oliver Mintzlaff también jugó su propio partido y corrió medio maratón a lo largo del encuentro.

Sobre una cinta ubicada a la mitad del campo, Mintzlaff corrió desde el saque inicial y hasta el pitido final -- parando únicamente al medio tiempo -- , completando un recorrido de 21,41 kilómetros, 300 metros más que un medio maratón. Con el partido cumpliendo 98 minutos, Mintzlaff promedió un tiempo de 4:32 minutos por kilómetro.

La actividad de Mintzlaff formó parte de la promoción de la carrera benéfica Wings for Life World Run -- el próximo 10 de mayo --, en la que parte de las ganancias serán destinadas a la investigación de curas para las lesiones de médula espinal.

A su costado corrió también Benjamin Ippoliti, Director Global de Marketing y Comunicaciones de Red Bull, y juntos recaudaron más de 100 mil euros en donaciones que se podían realizar al momento. Como destacó el sitio oficial de la Bundesliga, una de las donaciones fue de Jürgen Klopp, exentrenador del Borussia Dortmund.

Trazando el camino

La joya que corona esta escena del fútbol moderno fue la gestión de Marie-Louise Eta en la dirección técnica del Unión Berlín.

Aunque en su segundo partido a cargo de la dirección del equipo no logró guiarlo a una victoria, su desempeño como la primera entrenadora de un equipo alemán sigue acaparando los titulares en la nación.

A falta de tres partidos, el Unión Berlín está librando el descenso por siete puntos, por lo que una victoria en las siguientes jornadas salvaría totalmente al equipo, habiendo logrado satisfactoriamente el objetivo que conlleva su cargo.

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