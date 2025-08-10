Xhaka, Rondón o Cuadrado: los 'viejos rockeros' de la permanencia en Europa

Viejo el viento y todavía sopla. O los cerros y aún reverdecen. O el sol y sigue alumbrando. Porque en el fútbol no hay veteranos y jóvenes, como dijo alguno: hay buenos y malos. Y esta temporada en las grandes ligas europeas, los recién ascendidos han apostado por la experiencia para evitar subir y bajar a las primeras de cambio.

Tarea dura es la de seguir en LaLiga, Premier League, Serie A o Bundesliga un año después de conseguir subir con mucho esfuerzo. Que le pregunten al Sunderland, que no pisaba la máxima categoría inglesa desde hace ocho años. Pero, una vez amarrado el ascenso, su apuesta es por los veteranos Granit Xhaka y Reinildo para mantenerse.

Del colombiano Juan Cuadrado al servicio de Alberto Gilardino, al 'last dance' de Salomón Rondón con Santi Cazorla en Oviedo, estos son los viejos rockeros que buscarán la permanencia por Europa:

Salomón Rondón (35 años) - Real Oviedo

"Llego con 35 años pero mejor que nunca. Mis números hasta el año pasado hablan del momento que estoy viviendo, no solo en clubes, sino también en la selección. La edad es un número y mientras pueda seguir aportando no importa. Cuando uno empieza a acumular experiencia puedes manejar a un grupo de jóvenes que pueden seguir creciendo. Qué mejor ejemplo que Cazorla. Pero lo que importa es lo colectivo". Con estas palabras, Salomón Rondón le recordó a la prensa que su vuelta a LaLiga no era para retirarse ni mucho menos.

Rondón ya debutó con el Oviedo / EFE

El ariete venezolano es la gran apuesta del Real Oviedo para esta temporada. Llegó como cedido desde el Pachuca, el otro gran club del conglomerado que regenta al cuadro carbayón. El máximo artillero de la historia de la 'Vinotinto' quiere seguir aumentando la cuenta de goles en España, misma que lleva en 39 tras su paso por Las Palmas y el EuroMálaga desde 2008 a 2012.

Granit Xhaka (32 años) y Reinildo (31 años) - Sunderland AFC

El Sunderland ha regresado a la Premier con el objetivo claro de no ser un equipo ascensor. Para reforzar un vestuario joven, el club ha incorporado al suizo Granit Xhaka y al mozambiqueño Reinildo Mandava. Xhaka, de 32 años, llega procedente del Bayer Leverkusen tras ser titular en el equipo campeón de la Bundesliga 2023/24 y finalista de la Europa League. Con más de 225 partidos en la Premier League con el Arsenal y 137 internacionalidades con Suiza, es uno de los fichajes más destacados del verano en la zona baja de la tabla.

Xhaka y Reinildo, grandes fichajes del Sunderland / SPORT

Por su parte, Reinildo busca recuperar protagonismo tras una grave lesión de rodilla que le hizo perder continuidad en el Atlético de Madrid. El lateral izquierdo, de 31 años, firmó hasta 2027 con los Black Cats y tiene más de 70 partidos en LaLiga. Su incorporación, junto a la de Xhaka, refuerza la columna vertebral de un equipo que quiere estabilidad defensiva y liderazgo en el primer año tras el ascenso.

Juan Guillermo Cuadrado (37 años) - Pisa SC

Después de una larga trayectoria en clubes como Juventus, Chelsea, Fiorentina e Inter, Juan Guillermo Cuadrado ha aterrizado en el Pisa SC, recién ascendido a la Serie A. El jugador colombiano, de 36 años, acumula más de 550 partidos en el fútbol europeo y más de 100 con la selección nacional. Pisa no jugaba en la máxima categoría italiana desde 1991, y su llegada supone un salto de calidad en experiencia para una plantilla que en su mayoría debutará en Serie A.

Juan Cuadrado, lateral del Pisa SC / EFE

Cuadrado viene de jugar 23 partidos oficiales con el Inter en la temporada 2024/25, sin goles ni asistencias, en un rol más secundario. Aun así, mantiene un valor de mercado superior al medio millón de euros según Transfermarkt y firmó por una temporada con opción a otra. En Pisa compartirá vestuario con un entrenador de mucho recuerdo sobre el césped: el 'violinista' Alberto Gilardino.

Robert Zieler (36 años) - Colonia FC

El campeón del mundo con Alemania en 2014 vuelve a su ciudad natal para reforzar la portería del Colonia, uno de los clubes recién ascendidos a la Bundesliga. A sus 36 años, el guardameta llega tras finalizar contrato con el Hannover 96, donde fue titular durante las últimas cinco temporadas en Segunda. Zieler suma más de 300 partidos como profesional, incluyendo etapas en el Leicester City, el Stuttgart y el Manchester United, club donde se formó.

Zieler, portero del Colonia / KÖLN FC

Su incorporación al Colonia responde a la necesidad del club de contar con experiencia en una posición clave. Zieler ha firmado contrato hasta 2027 y parte como favorito para ser el titular en un equipo que luchará por la permanencia desde el primer día.

Yussuf Poulsen (31 años) - Hamburgo

El Hamburgo ha conseguido ascender a la Bundesliga tras siete años en el infierno y lo ha celebrado con un fichaje simbólico: Yussuf Poulsen, delantero danés de 31 años que dejó el RB Leipzig tras once temporadas. Con 49 goles en 233 partidos de Bundesliga, Poulsen es un atacante de referencia en Alemania y ha firmado por dos temporadas con el club hanseático, que busca estabilidad tras varios proyectos fallidos.

Poulsen, delantero del Hamburgo / HSV

Poulsen llega con la carta de libertad tras una campaña 2024/25 marcada por las lesiones musculares, que limitaron su protagonismo en Leipzig. Su experiencia en partidos de alto nivel y su conocimiento del fútbol alemán encajan con un Hamburgo que ha mantenido la base del equipo del ascenso. El danés también acumula más de 70 partidos con su selección y fue parte del equipo semifinalista en la Euro 2021.