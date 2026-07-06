Xavier Asensi, presidente de negocios de Inter Miami: “Leo Messi no podrá jugar setenta años más; él también querrá descansar algún día y el club seguirá"

El fútbol en los Estados Unidos avanza a velocidades de crucero y el Inter Miami se ha consolidado como el gran epicentro mediático y deportivo del continente americano. Tras una obligada etapa fundacional en Fort Lauderdale, donde disputó sus partidos desde su nacimiento, el club ha estrenado su nuevo estadio en Miami, el Nu Stadium, completando así el regreso definitivo a la ciudad que le da nombre y sentido a su existencia.

Un hito del que charlamos con su presidente de negocios, Xavier Asensi, y que califica como indispensable para edificar la identidad del proyecto: “Estar en Miami ya es un tema de darle una consistencia y una coherencia a lo que estamos haciendo”, asegura el directivo catalán, pero añade una premisa ineludible: “Un club de fútbol profesional, en el fondo, va de ganar. En función de cómo vayan los resultados en el terreno de juego o cómo se invierta para que el terreno de juego funcione, ahí está la clave”.

Para Asensi, el cambio de estadio y la fuerte inversión no responden a un capricho geográfico ni a una campaña de marketing, sino al cumplimiento estricto del plan de negocio original de los fundadores. La rentabilidad del nuevo recinto ha sido minuciosamente calculada, con un volumen de localidades premium de entre el 20% y el 21%, ligeramente por encima de la media de la industria. El directivo defiende esta segmentación como la vía para garantizar el crecimiento deportivo: “Maximizamos los ingresos para poder invertir en el terreno de juego, para tener más posibilidades de seguir ganando, porque ganar es lo que hace que la gente te siga”.

FACTOR MESSI

Con la Leagues Cup, la Supporters’ Shield y la MLS Cup ya en las vitrinas, la propiedad no esconde su voracidad de títulos, multiplicada desde el desembarco del ocho veces Balón de Oro. El gran objeto de deseo es la máxima competición continental: “La Concacaf Champions es un objetivo prioritario. Después de la UEFA Champions League y la Copa Libertadores, estaríamos hablando del torneo con más prestigio”, señala Asensi. Y deja clara la mentalidad del vestuario: “Aspiramos a ganarlo todo. Teniendo a Leo Messi, no hay opción secundaria que no sea ganar”.

El impacto del argentino, sin embargo, va más allá de los trofeos. Su llegada alteró por completo las métricas del club y dificulta incluso evaluar su crecimiento real: “El ticketing que teníamos en Fort Lauderdale era brutal también con lo que había. Ahí sí que tengo un histórico de antes y después de Messi. Aquí no, aquí solo hemos jugado con Messi”, reflexiona.

POST LEO

El ejecutivo catalán demuestra tener los pies en el suelo al hablar del futuro sin su gran estrella: “Leo Messi no podrá jugar setenta años más; él también querrá descansar algún día y el club seguirá. Sería una imprudencia no gestionar el club pensando en el futuro”. La estrategia se cimienta en dos pilares: contratos comerciales firmados a diez años vista y una inversión masiva en la academia. “Ahora tenemos chicos en la academia que tienen 14 años, que en el 2030 o 2032 serán profesionales”, explica.

Noticias relacionadas

Como conclusión, Asensi, subraya el papel de los grandes iconos en el ‘sports entertainment’ estadounidense al ser preguntado por la constante llegada de estas figuras, Griezmann y Lewandowski, los últimos en hacerlo: “La MLS lleva veinticinco años y yo creo que lo recordamos por Thierry Henry en los Red Bulls, Zlatan Ibrahimovic... Siempre va a ser importante, interesante y atractivo tener esos nombres en la liga”, zanja, dejando claro que el Inter Miami aspira a seguir siendo el destino predilecto del talento mundial, incluso cuando Messi ya sea aún más leyenda.