Xavier Aldekoa, periodista: “Uno de los niños soldado que conocí iba con la camiseta del Barça"

Más de dos décadas de recorrido e historias en el continente africano dieron a Xavi Aldekoa (Barcelona, 1981) la idea del libro ‘África Redonda’, su más reciente obra literaria. El periodista de 'La Vanguardia' y cofundador de la revista '5W' repasa en SPORT el contenido de una pieza hecha para llegar al corazón desde lo más profundo del continente.

¿Qué te motivó realmente a conformar un cúmulo de historias como África Redonda? ¿De dónde te salió esta idea?

En realidad, más que salir, me la encuentro. Llevo casi 25 años recorriendo África, y el deporte y el fútbol en particular forman parte de la realidad africana. No es que la haya tenido que ir a buscar, sino que te tropiezas con conversaciones sobre fútbol, sobre el Barça, sobre Madrid, sobre la Premier. Te encuentras en una chabola con bancos de madera compartiendo un partido con cientos de personas, y no exagero al decir cientos, haciendo partidillos con cacetines, amarrados con cuerdas, con compañeros de pinaza o de canoa, que luego se convierten en amigos. El fútbol y el deporte, esa África Redonda, es una manera de explicar una África que existe y a partir de esa explicar otras realidades.

¿Entonces encontraste en el deporte una manera de explicar historias que no hayas encontrado en otros ámbitos?

Sí, yo creo que el deporte me sirve para lograr una conexión rápida con el lector. Es un puente sencillo porque todos nos sentimos conectados. Me permite explicar historias que a veces son un poco duras. Pongo un ejemplo, recuerdo cuando estaba cubriendo la peor epidemia de ébola de la historia, Sierra Leona, Guinea y Liberia, que mató a miles de personas. Y recuerdo utilizar la historia de un chaval de 5 años que se había contagiado y estaba solo en un campamento de tratamiento de enfermos de ébola. Su madre estaba a 5 metros viendo como el niño lloraba, pero no podía tocarlo porque si no se contagiaba. Imagínate esa situación. Pues recuerdo que el chaval llevaba la camiseta de Neymar. Lo relacioné con la historia de que Neymar era una persona hiperconocida, pero este chaval, que era un anónimo, llevaba su camiseta y era un héroe. Y ese tipo de conexiones a veces funcionan. El explicar una historia muy dura a través del fútbol permite una conexión rápida con el lector.

¿De dónde viene esa redondez que querías expresar con el título?

Porque es una África que se puede explicar también a partir del balón. Es una excusa, la pelota, para explicar esa África por la que podemos entrar a partir del balón o del deporte. Los 'niños soldado', por ejemplo, es una realidad también compleja y la puedes explicar a través de que uno de los chavales que conocí iba con la camiseta del Barça y era fan de Messi. O alguna otra historia, por ejemplo, de los corredores de Kenia o de Uganda, en el que puedes entender a partir de ese esfuerzo, de esa humildad también, partes de lo que ocurre en el continente. África redonda es una puerta a explicar una África que se puede contar a través de la pelota.

¿Cuál fue para ti la historia que más te conmovió de todo este recopilatorio?

Mira, hay muchas. Sudáfrica, por ejemplo, es uno de los primeros países en aceptar el matrimonio igualitario, pero en partes de la sociedad no se acepta la homosexualidad. Y las mujeres lesbianas sufren algo que se llama 'violaciones correctivas', que es que alguien las viola con la intención de que vuelvan a ser heterosexuales. O sea, una mentalidad retrógrada. Lo peor. Y, pues, el fútbol para ellas era un refugio. El fútbol era una manera de poder relacionarse de una manera natural y tranquila. Y recuerdo ver a chavalas que veían ese fútbol como un oasis dentro de esa opresión social que les impedía desarrollarse o expresarse como realmente eran. El fútbol en esos equipos era una suerte de refugio para mostrarse el amor que la sociedad no les dejaba mostrar.

Se suele decir que el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes, pero en estos casos toma una relevancia mayor...

Sí. Lo que dice un jugador aquí tiene una repercusión enorme en cualquier otro lado. ¿Recuerdas lo de Dani Alves con el plátano en Villarreal? Eso me lo comentó en su momento muchísima gente en África. Además, el fútbol también es ese contacto que tienen creo que muchos hijos con sus padres o con sus madres o con sus hermanos, vehiculado a través del deporte. Es una manera, es un lenguaje que va mucho más allá del deporte. Yo creo que va directo al corazón, a lo que importa.

¿Crees que en este caso también el deporte puede ayudar un poco entonces a la reconstrucción social de todas estas situaciones que comentas en el libro?

Sería ingenuo pensar que es el paso definitivo, pero sí es uno importante. Recuerdo en los campamentos de Dar es Salaam, en la frontera de Chad y Nigeria, llegaban ahí un montón de chavales viviendo del yihadismo, de Boko Haram, una situación muy complicada. Había chavales que venían con un trauma tan bestia que no podían ni hablar. Tú los veías y eran prácticamente zombis, estaban los chavales sin expresión. Pues ahí se utilizaba el fútbol. El fútbol era el único momento en el que los chavales volvían a ser niños. Si en situaciones tan extremas el fútbol se utiliza como para dar ese paso, en otras ocurre lo mismo.

¿Crees también entonces que el fútbol podrá servir el día de mañana a estos niños para poder observar la vida con un poco más de libertad?

Si solo es a partir del fútbol, se va a fracasar. Pero sí son pasos. Por ejemplo, recuerdo las niñas de Agadez. Agadez es una ciudad en el norte de Níger. Se le llaman las puertas del desierto porque ahí llegan muchísimos migrantes para meterse en un 4x4, 48 tipos apiñados, atravesar el Sáhara para llegar a Libia y continuar su camino al mar. Y recuerdo ir a ver un partido y en la media parte salieron a jugar unas chicas. Se ponen a jugar esas chicas y todo el estadio se descojona de ellas. Se burla de ellas porque juegan muy mal. Y daba coraje. Pero cuando fui a hablar con ellas, me encuentro lo contrario. "Que se rían. Ya dejarán de reírse. Nosotras queremos jugar a fútbol y no lo hacemos bien. Ya lo haremos mejor". Y ahí te das cuenta de que son unas chicas que están utilizando el fútbol como una herramienta de reivindicación.

Has ayudado a eliminar muchos de los estereotipos que tiene el deporte en el continente africano. ¿Lo haces de manera inconsciente o es tu búsqueda?

Mi trabajo es intentar explicar un continente, abrir una ventana lo más amplia posible hacia un continente que es diverso y en el que también existen las guerras, las epidemias, las hambrunas y creo que hay que contarlas. A mí me da una rabia terrible que ocurran y creo que hay que contarlas. Ahora, si mi trabajo solo se focalizara en eso, haría un mal trabajo. Creo que mi oficio es intentar ser lo más justo posible con un continente dentro de las limitaciones que tengo como periodista y eso significa contar cuestiones de la vida diaria. A alguien no le interesaría mucho entender o saber algo sobre Sudán del Sur, pero le puedo explicar que Sudán del Sur es el país más joven del mundo gracias a que le estoy contando el primer partido de fútbol que hace la selección nacional del país. Y esa emoción tan grande después de más de 40 años de guerra reflejada en un estadio a reventar, que celebra aunque hayan perdido el primer partido 2-3 con dos goles en propias portales descomunales. Y da lo mismo.

¿Qué aprendizajes te has llevado de todas estas comunidades que te han abierto la puerta y te han tratado como uno más?

Muchos, porque llevo casi 25 años viajando por el continente y ya forma parte de mi vida y yo he crecido como persona con la gente que he ido encontrando. Pero si hubiera uno que me extraña, y que creo que nosotros hemos ido perdiendo, es que en la mayoría de ocasiones en África la gente te pone por delante del tiempo. Aquí da la sensación de cuando quedamos con colegas incluso o cuando tienes una conversación improvisada con alguien siempre es limitado y después tengo que hacer cosa. En África, aunque sea una persona que acabas de encontrar en un autobús, la conversación es central, es pivotal. Yo te pregunto cómo estás y como te diga que no te he dormido bien toda la atención va a ¿qué pasa, por qué no has dormido bien? Eso es emocionante todavía y creo que eso lo teníamos y lo estamos perdiendo.

¿Qué consejo podrías dar para intentar cambiar la visión que tienen la gente con esa narrativa dominante que tiene Europa sobre África?

Ahora hay más ventanas, volviendo a la metáfora de antes. Tener la posibilidad de saber es un privilegio que tenemos nosotros y no comparte mucha gente. La mayor parte del mundo no sabe tan fácilmente, como nosotros, lo que ocurre en otros lugares, bien porque no tiene conexión a internet o bien porque no sabe ni leer ni escribir, directamente. Nosotros lo tenemos por la mano. Si tú quieres saber algo de Mali, enseguida puedes tener algún conocimiento. Creo que es valorar eso que tenemos, ese tesoro de tener conocimiento. Saber que existe un país que se llama Congo y poder aprovecharlo creo que está bien.