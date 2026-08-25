Xavi no ve mal ser tercero detrás de Guardiola y Slot: "No me importa"

Xavi Hernández ya ejerce como nuevo seleccionador de Países Bajos. El técnico egarense fue presentado este martes por la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), en un acto en el que también compareció Nigel de Jong, director de fútbol de la entidad.

"Analizamos dónde estaban los aspectos que debíamos mejorar y hacia dónde queríamos ir como federación", explicó De Jong. A partir de ahí, la KNVB estableció una serie de parámetros para elegir al próximo entrenador, basados en "el perfil, las cualidades y la disponibilidad".

Pep Guardiola fue el primer candidato al que se dirigió la federación. El técnico había comunicado su intención de abandonar el Manchester City, lo que abrió la puerta a un posible acercamiento. Sin embargo, las conversaciones pronto descartaron esa posibilidad.

Xavi Hernández, con la camiseta de la selección de Países Bajos / @OnsOranje

"En una semana, quedó claro que quería tomarse un año sabático", relató De Jong, que explicó así por qué la KNVB tuvo que buscar otra opción.

El siguiente nombre de la lista fue Arne Slot. El entrenador neerlandés había terminado su etapa en el Liverpool y, por tanto, se encontraba disponible. Pese a ello, su intención era continuar desarrollando su carrera en el fútbol de clubes y no asumir en ese momento el cargo de seleccionador. "Eso tuvimos que respetarlo", señaló De Jong.

"Un verdadero honor"

Con las dos primeras alternativas descartadas, la federación puso su atención en un nuevo nombre. "Sabiendo eso, pasamos inmediatamente a Xavi Hernández", afirmó el responsable neerlandés.

La candidatura del catalán encajaba, además, con una de las prioridades que había establecido la KNVB. De Jong destacó que Xavi "está muy próximo a nuestra identidad futbolística", una característica que terminó teniendo un peso importante en la decisión final.

"No es una mala posición después de Guardiola y de Slot, ¿no? Al menos estoy en el podio", bromeó el propio Xavi. Sin embargo, rápidamente quiso dejar claro que el orden de la lista no afecta a su valoración del nuevo desafío: "No me importa. Para mí es un verdadero honor estar aquí y ser el nuevo seleccionador".

"Para mí es un honor estar aquí. Es un gran honor. Esto es Países Bajos. Recuerdo que cuando era niño veía a Países Bajos y podías ver buen fútbol. Ese es mi objetivo aquí: jugar un buen fútbol para que podamos sentirnos orgullosos", afirmó. "No me importa si era la tercera opción o la décima", concluyó.