Xavi Simons vuelve a coger el teléfono

El Tottenham ha vuelto a la senda del triunfo tras un mes de noviembre complicado, con cuatro derrotas en seis partidos. Ayer, los 'Spurs' celebraron su segunda victoria consecutiva y otra portería a cero en apenas cuatro días, esta vez en el duelo de Champions ante el Slavia Praha (3-0).

Thomas Frank quizá aún no lo sepa, pero tiene un auténtico amuleto en su plantilla: cada vez que Xavi Simons ha sido titular, el Tottenham ha ganado. En los dos últimos encuentros ha disputado los 90 minutos, convirtiéndose en el motor del ataque. Frente al Brentford dio una asistencia a Richarlison y marcó su primer gol con la camiseta de los Spurs, y ayer repitió con otro tanto para sentenciar a los checos.

Xavi Simons es sinónimo de peligro, y el equipo lo hizo evidente con un fútbol dinámico y amenazante con el balón. El ex de la Masia conectó el mediocampo con la delantera, marcando el ritmo en el último tercio. La línea ofensiva mostró movilidad e imprevisibilidad, con Kudus y Richarlison estirando la defensa mientras Simons brillaba entre líneas. Provocó un penalti en el minuto 79 y él mismo lo transformó desde los once metros para cerrar el 3-0.

Xavi Simons celebra el tercer gol ante el Slavia Praha / NEIL HALL / EFE

Fichado este verano del Leipzig por 65 millones de euros, Simons no ha empezado su aventura en la Premier como titular indiscutible. La apuesta por el doble pivote Palhinha-Bentancur y la polivalencia de Johnson y Kudus limitan su protagonismo. Sin embargo, estos dos últimos partidos, donde ha dejado clara su calidad indudable, pueden marcar un punto de inflexión para que se consolide como pieza clave si mantiene este nivel.

Tras el encuentro, el técnico danés elogió a su mediapunta: “Xavi Simons lo está haciendo muy bien. Me gusta su ética de trabajo. Hubo una recuperación al final del partido en la que recorrió todo el campo, y eso es crucial para mí, para nosotros, para todos: trabajar muy duro. Me gusta su rendimiento general”.

El Tottenham asoma la cabeza en el 'top 8' de la Champions y, si en la Premier sigue sumando de tres en tres, pronto volverá a pelear con los de arriba. Las lesiones suelen golpear con fuerza a los londinenses, por lo que Thomas Frank rara vez puede repetir once, aunque en el caso de Xavi Simons, está claro que está preparado para responder cada llamada.