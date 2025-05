Xavi Simons se harta del Leipzig y saldrá al mercado

Es el de Xavi Simons un nombre recurrente cada vez que se acercan los mercados de traspasos. El neerlandés es un futbolista con mucho cartel, con una calidad contrastada y muy apetecible para los grandes equipos que buscan refuerzos de relumbrón.

Pide salir

A sus 22 años y tras apenas una temporada en la Bundesliga, el centrocampista criado en la cantera del Barcelona está dispuesto a cambiar el RB Leipzig por otro club este verano. Así se lo ha hecho saber a la entidad alemana, tal y como informa el periodista especializado Fabrizio Romano. Simons firmó con los energéticos el curso pasado a razón de 50 millones, la inversión más elevada realizada el club en su historia, y un vínculo de tres campañas, hasta 2027.

Xavi Simons celebra el primer gol del Leipzig ante el Dortmund / EFE

El internacional 'Oranje', sin embargo, forzará su salida. El Leipzig no disputará la próxima edición de la Champions League y el futbolista busca un equipo que le asegure un escaparate mayor. No olvidemos que el próximo curso hay Mundial en Estados Unidos y el jugador quiere asegurar su presencia en la convocatoria de Ronald Koeman.

No le pondrán obstáculos

En el seno del RB Leipzig no ha sorprendido la decisión de Xavi Simons. El jugador nunca ha acabado de cuajar en la disciplina alemana y desde la prensa se ha censurado su actitud: 'Bild' llegó a considerarle "arrogante". Lo que está claro es que las expectativas cuando se concretó su fichaje no se han acabado cumpliendo. Los 50 millones, más 31 en variables, no se han plasmado en el terreno de juego, donde su rendimiento ha sido intermitente. En el club han detectado el problema y es por eso que si llega una oferta jugosa, que permita recuperar parte de la millonada pagada al Paris Saint-Germain, la escucharán.

La campaña de Simons, números en mano, es destacable. El neerlandés ha firmado nueve goles y repartido siete asistencias en 36 encuentros disputados con el RB Leipzig. Unas cifras buenas pero que no han tenido la continuidad que se esperaba.