Xavi Simons habla sobre su lesión: "Fueron los peores días de mi vida"

Países Bajos ha firmado una actuación bastante pobre en este Mundial, en el que cayeron en dieciseisavos de final en penaltis ante Marruecos. Quién sabe cuál habría sido el desenlace de la 'oranje' en este torneo si Ronald Koeman hubiese podido contar con Xavi Simons.

El jugador de 23 años del Tottenham se vio obligado a perderse el Mundial tras romperse el ligamento cruzado en un partido de Premier League a finales de abril contra el Wolverhampton. Una lesión muy dura que le puede tener alejado de los terrenos de juego un año entero, pues su vuelta está prevista para la primavera de 2027.

El jugador lleva ya tres meses en el proceso de rehabilitación, y en una entrevista a los medios del Tottenham llamada 'Back Home', desde Rojales, el pueblo alicantino en el que vivió cuando era pequeño, Simons ha querido hablar sobre qué supuso para él la lesión y cómo se encuentra actualmente.

Xavi ha expresado lo difíciles que fueron para él los primeros días: "Fueron los peores de mi vida. No pude dormir, no comí durante una semana, tenía mucho dolor. Vomitaba y me sentía mareado. Deseo que nadie tenga que pasar por ese dolor".

Por suerte, esos malos momentos ya son cosa del pasado: "Estoy feliz y en un buen lugar ahora. Estoy con mi familia, hemos trabajado mucho. Ellos han pasado por mucho conmigo en estas diez semanas. Desde la segunda todo ha ido bien".

El jugador ya trabaja para intentar volver lo antes posible: "Cuando estoy en el gimnasio, solo pienso en que tengo que ponerme más fuerte, tengo que ser mejor. Mi meta es devolver al club de vuelta a donde se merece y ganar títulos. Definitivamente veremos un mejor Tottenham y un mejor Xavi Simons" concluyó.

El Tottenham encara la temporada que viene con la ilusión de que sea tranquila, después de dos años consecutivos quedando en decimoséptima posición, peleando por objetivos impropios de un equipo que debería ocupar las primeras plazas de la clasificación.