Xavi Simons: cuestión de tiempo

No fue un verano nada sencillo para Xavi Simons. El futbolista neerlandés tenía claro que quería dar un paso adelante este verano y todo pasaba por abandonar a un RB Leipzig que no se había clasificado para ninguna competición europea tras una horrible temporada en la Bundesliga. Esta intención de salir de Alemania le abrió un abanico de posibilidades donde continuar su carrera.

Los agentes del propio futbolista se movieron este verano para analizar diferentes opciones e intentar negociar con grandes equipos europeos. En ese sentido, SPORT desveló una reunión entre el superagente italiano Ali Barat, Faustino Simons, hermano del jugador, y Deco, director deportivo del Barça para explorar la vía azulgrana, aunque esta opción nunca estuvo sobre la mesa para los culés.

Pasaban los días, y Xavi Simons seguía sin moverse del Leipzig. El Chelsea se mostró muy interesado en hacerse con sus servicios, pero finalmente apareció la alternativa del Tottenham, que apostó fuertemente por su incorporación. Los 'Spurs' acabaron firmando al talentoso futbolista en un traspaso de 60 millones de euros fijos más otros 10 en variables.

La llegada de Simons levantó altas expectativas en los 'Spurs'; no tan solo por su elevado precio, sino también por todo el talento que se le atesora al jugador neerlandés. Ya desde su etapa en la cantera azulgrana generaba una ilusión desmesurada teniendo en cuenta su juventud, y su paso por el Paris Saint-Germain acrecentó todavía más esta circunstancia.

Sin embargo, su inicio en el Tottenham está siendo decepcionante, aunque todavía se encuentra en un período de adaptación. Hasta la fecha, Xavi Simons ha disputado nueve partidos, entre Champions, Premier League y EFL Cup, y todavía no ha podido estrenar su casillero goleador y tan solo ha regalado una asistencia de gol.

Simons en su presentación con el Tottenham / Evening Standard

Pero, más allá de estos números, las sensaciones todavía no son las esperadas. Evidentemente, no es sencillo adaptarse al ritmo o poderío físico de la competición inglesa, y es por ello que se debe tener paciencia con Simons. Sin ir más lejos, fue suplente en el partido de este miércoles en Champions contra el Mónaco, pero cuando salió en la segunda mitad dejó varias muestras de su enorme calidad.

No tiene la confianza para desarrollar su mejor fútbol, pero tiene mucha magia en sus botas. Aunque su arranque no está siendo para tirar cohetes, todo apunta a que la mejora de Xavi Simons es cuestión de tiempo en el Tottenham.