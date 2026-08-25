Xavi, presentado en Países Bajos: "Quiero crear una gran familia para ganar"

Xavi Hernández ya ha arrancado su etapa como seleccionador de Países Bajos. Con contrato hasta 2030 para participar con la 'Orange' en el Mundial de España, Marruecos y Portugal, el entrenador ha sido presentado este martes en una rueda de prensa en en la sede de la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) junto a Nigel de Jong, director deportivo de la KNVB.

"Tengo mucha conexión con este país. Mi sensación hoy es que voy a la universidad del fútbol que he aprendido mucho en mi carrera como jugador y entrenador. Creo mucho en esta generación. Tenemos muchos talentos pero lo más importante para mí es crear un equipo, un grupo y una gran familia para competir bien. Futbolísticamente, queremos un equipo valiente para dominar el juego y tener iniciativa con el balón. Nuestro objetivo es enseñar a todos un equipo con pasión, deseo y ambición. Eso es muy importante para mí como entrenador", ha comentado Xavi en su presentación oficial.

En su discurso, el nuevo seleccionador afirmó estar en contacto con los capitanes del equipo, como Virgil van Dijk o Frenkie de Jong. Del centrocampista, con quien ya coincidió en el FC Barcelona. "Ojalá se recupere pronto, es un jugador muy importante para el Barça y para la selección. Frenkie está motivado por nuestra llegada", dijo.

Nigel de Jong explicó durante la rueda de prensa que Xavi no fue el primer candidato de la Federación pero, finalmente, "la mejor opción para nosotros en este momento".

"Después de la Copa del Mundo había cuatro candidatos y se iniciaron conversaciones, aunque no de forma simultánea. El primer contacto fue con Pep Guardiola, pero él quería tomarse un año sabático. Luego surgió Arne Slot, pero él se veía más antes en un club. Al mismo tiempo, también consideramos a Reiziger como candidato", comentó De Jong. "A continuación, centramos nuestra atención en Xavi Hernández. Hablamos en varias ocasiones y decidimos dar el paso. Él se considera un hijo del fútbol neerlandés; se formó en La Masía y en el FC Barcelona. Hace suya la cultura futbolística de los Países Bajos".

Xavi bromeó sobre ese asunto: "No me importa, solamente estoy honrado de estar aquí. Tras Pep y Slot está bien. Al menos es el podio".

"Estamos aquí para competir, disfrutar y ganar. Insisto en eso. Ganar. Creo mucho en el proyecto y en los jugadores", comentó. "Quiero devolver lo que he aprendido a esta federación. Entiendo donde estoy. Siento la presión y me gusta. Soy un ganador, eso lo he demostrado en mi carrera como jugador y entrenador".

Xavi explicó que Nigel viajó a Barcelona para conocerle y que tuvieron "una conexión desde el primer momento. No tuve dudas. Conectamos con mi idea de entender el fútbol".

"En España creamos una estructura hace muchos años para ser ganadores. Y la Federación ha trabajado bien. Es lo que necesitamos aquí empezando ahora. Quieren cambiar muchas cosas y me han elegido a mí, así que estoy contento", agregó.

Sobre su etapa en el Barça, Xavi dijo que fue un "máster, tanto para lo bueno como para lo menos bueno. Nos nutrimos muchísimo en Can Barça del fútbol de Países Bajos y ahora es una oportunidad de devolver todo".

Xavi liderará a la selección hasta el próximo Mundial en España, lo que es "una motivación más. Si la final es en el Bernabéu, otra motivación más. Pero primero nos tenemos que clasificar, jugar la Nations League y la Eurocopa".

En cuanto a figuras neerlandesas que también estuvieron en el Barça, Xavi dijo respetar "mucho lo que Koeman o Van Gaal hicieron con esta selección, pero no quiero hablar del pasado. Con Johan tuve reuniones incluso cuando estaba enfermo, y tenía positividad. Eso es lo que quiero hacer aquí. Si disfrutamos del proceso estaremos más cerca de ganar."

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Xavi debutará al frente de la Orange ante la Alemania de Jurgen Klopp. "Tenemos que monitorizar a muchos jugadores y en tres semanas decidiremos una lista", dijo.