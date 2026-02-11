De Xavi Hernández a Xabi Alonso: estos son los entrenadores sin equipo

El 2026 empezó de manera fulgurante en los banquillos. Chelsea y Manchester United daban un golpe de timón a sus proyectos con las salidas de Enzo Maresca y Rúben Amorim, sorprendiendo a Europa y organizando, de este modo, un baile de técnicos que coronó a Liam Rosenior en Stamford Bridge y a Michael Carrick en Old Trafford.

Enero fue un mes movido en este sentido, pero febrero no se está quedando atrás. Tras varias destituciones en Italia, como las de Alberto Gilardino en el Pisa o Paolo Zanetti en el Hellas Verona, Tottenham y Olympique de Marsella han vuelto a centrar el foco en los grandes entrenadores que actualmente no tienen ningún equipo al que dirigir. Este miércoles, los londinenses y los marselleses han anunciado, respectivamente, las destituciones de Roberto De Zerbi y Thomas Frank.

Dos equipos interesantes, con recursos para construir un proyecto a largo plazo y con aspiraciones en sus competiciones. Ahora, como hicieron Chelsea y Manchester United, deberán elegir a un nuevo comandante para terminar la temporada y pensar en el futuro. La lista de opciones es golosa.

Enzo Maresca

Su salida del Chelsea fue sorpresiva. Entrenador y club decidieron rescindir, con efecto inmediato, el contrato que les vinculaba hasta el 30 de junio de 2029 por varias desavenencias. Ni la Conference League y el Mundial de Clubes conquistados el curso pasado ni la más que correcta campaña actual del equipo evitaron la ruptura. Tras un ascenso histórico con el Leicester y una gran experiencia en Londres, el italiano está considerado actualmente como uno de los mejores entrenadores del momento.

Rúben Amorim

El luso no cayó de pie en Old Trafford. Después de romperla con el Sporting CP, equipo al que devolvió a lo más alto del fútbol portugués, su experiencia en Inglaterra fue decepcionante y acabó siendo víctima de la dura herencia que le dejó Ten Hag. A sus 41 años, tiene energía para volver a intentarlo en otros grandes clubes y los retos con el Tottenham o el Olympique de Marsella podrían ser interesantes.

Xavi Hernández

El año sabático de Xavi Hernández tras salir del Barça se está alargando. El técnico catalán no quiere dar un paso en falso y quiere elegir un buen proyecto en el que poder demostrar su valía como entrenador. En este sentido, recalar en una competición como la Premier League o la Ligue 1 podría ser de su agrado. Después de su paso por el Al-Sadd y el Barça, donde conquistó una Liga y una Supercopa de España, su nombre ha orbitado en torno a varios gigantes europeos como el Ajax, el AC Milan y, por supuesto, el Manchester United.

Xabi Alonso

De Xavi a Xabi. El tolosarra fue víctima del vestuario blanco y se despidió del Real Madrid antes de tiempo y con la espina de no haber apostado al cien por cien por sus ideas. Se ganó todo el crédito del mundo en Leverkusen, cogiendo a un equipo de media tabla y ganando al ‘invencible’ Bayern de Múnich en una temporada para la historia. No son pocos los equipos que lo siguen de cerca de cara al curso que viene.

Gareth Southgate

Sin equipo desde la decepcionante Euro 2024, la experiencia de Southgate como entrenador se reduce a los 'Three Lions', donde, pese a estar en el cargo desde 2016 hasta 2024, no logró tocar metal pese a contar con una generación histórica. Tras su paso por el Middlesbrough (2006-2009), podría plantearse tomar el cargo de un equipo.

Thiago Motta

El exjugador del Barça explotó por completo en los banquillos en el Bolonia, pero su aventura en la Juventus no lo reforzó tanto como se esperaba a nivel internacional. Sin equipo desde su salida en marzo, el italo-brasileño ha sido vinculado a varios equipos, sin aceptar ningún trabajo.

Igor Tudor

Fue el sucesor de Motta en la Juventus, pero le fue incluso peor que al italiano. Con amplia experiencia en los banquillos, pasando por Croacia, Grecia, Turquía, Italia y Francia (ya dirigió al Marsella durante la temporada 2022-23), busca un nuevo destino donde seguir ampliando su currículum como entrenador.

Edin Terzic

Artífice de la última final de Champions League que disputó el Borussia Dortmund (y perdió ante el Real Madrid), Terzic decidió poner punto y final a su segunda etapa como entrenador en el cuadro ‘borusser’ tras la derrota. Desde entonces, en julio de 2024, está sin equipo y a la espera de un proyecto que encaje con su filosofía.

Grandes nombres, estilos de juego de todo tipo y maneras muy diversas de entender el fútbol. ¿Será alguno de ellos el elegido para liderar el nuevo proyecto del Tottenham o del Olympique de Marsella?