Xavi, la "elección idónea" para la 'Oranje': bienvenida de Xavi Simons con un guiño al Barça

Más de dos años después, Xavi Hernández emprende una aventura en los banquillos. La KNVB (Real Asociación de Fútbol de los Países Bajos) comunicó el miércoles que el egarense es el nuevo seleccionador de la 'Oranje'. Firma hasta 2030, por lo que dirigirá al combinado nacional neerlandés en la próxima Eurocopa y en el Mundial que se jugará en España, Portugal y Marruecos.

De nuevo, toma el relevo de Ronald Koeman, quien dimitió tras la eliminación frente a Marruecos. Ya le sucedió en el Barcelona, en noviembre de 2021, cuando le cambió la cara a un equipo que acabó segundo en LaLiga. Conquistó el título en la 2022/23, además de la Supercopa de España, pero fue destituido del cargo en mayo de 2024 tras un año complejo.

Xavi se convierte en el primer seleccionador extranjero de la 'Oranje' desde Ernst Happel en 1978 y, para él, es "un gran honor". "Como canterano del FC Barcelona, con la fuerte influencia de Johan Cruyff y Rinus Michels, entre otros, siento una conexión especial con el fútbol neerlandés", declaró a los canales oficiales de la KNVB.

"Se podría decir que soy un hijo del fútbol neerlandés. Otros grandes entrenadores, especialmente Louis van Gaal, con quien debuté en el Barcelona, y Frank Rijkaard, también desempeñaron un papel importante en mi formación como jugador y entrenador", expresó.

Nigel de Jong, director de fútbol de élite, le considera "la elección idónea para los próximos años" gracias a que su "filosofía futbolística que encaja a la perfección con la forma en que queremos jugar", además de su "personalidad y a su habilidad para conectar con los jugadores y sacar lo mejor de un grupo".

"El nombre que inspiró el mío"

A sus 46 años, el egarense afronta su tercera experiencia al frente de los banquillos. La leyenda culé recibió una bienvenida muy especial por parte de un futbolista que está llamado a marcar una época en la 'Oranje', el exazulgrana Xavi Simons. El atacante del Tottenham compartió una imagen de cuando era niño, en la clásica fotografía del once del Barça antes de un partido, mirando a Xavi, que le tocaba el hombro.

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"El nombre que inspiró el mío. Bienvenido a los Países Bajos, entrenador Xavi Hernández", escribió Simons en sus redes sociales.