Xavi se deja querer por Marruecos: "Me gustaría ser seleccionador"

La Selección de Marruecos parece vivir en un caos constante desde que dejase escapar la Copa África 2026 tras caer en la final frente a Senegal. Los 'Leones del Atlas' lo tuvieron en su mano, con un penalti en el último minuto para evitar la prórroga, pero Brahim falló, Senegal conquistó el título y Walid Regragui quedó muy tocado.

Tanto que el hasta entonces seleccionador marroquí fue destituido el pasado 5 de marzo. Los rumores sobre su adiós llevaban semanas acaparando portadas, pero la Federación Marroquí los desmentía una y otra vez. Hasta que hace cuatro días se tomó la decisión definitiva.

Marruecos, que anunció el jueves a Mohamed Ouahbi como nuevo seleccionador, arranca ahora desde cero un proyecto que tiene como gran objetivo cuajar un gran papel en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El tiempo apremia al que fuera entrenador campeón del mundo sub-20, puesto que tan solo restan tres meses para que arranque la cita.

En ese sentido, antes de la designación de Ouahbi, sonó con mucha fuerza la llegada de Xavi Hernández para coger las riendas del combinado marroquí, unos rumores sobre contactos con la Federación de Marruecos que el propio exentrenador azulgrana confirmó este domingo.

A Xavi le atrae Marruecos

En una entrevista con 'La Vanguardia', Xavi Hernández fue cuestionado por sus próximos proyectos, dos años después de su salida del FC Barcelona, y no descartó su aterrizaje en el banquillo marroquí. "Me han venido opciones, sí. Una ha sido de Marruecos y otra, de otros países", desveló el técnico.

Lo que parece más o menos claro es que Xavi no desea, por el momento, volver a ejercer como entrenador de club. "El entrenador de club tiene mucho estrés, es difícil lidiar con el tema familiar”, explicó. E insistió en su interés por ser seleccionador nacional: “Entonces sí que me gustaría probarme en una selección. Me gustaría. El tener más tiempo para preparar, más tiempo para la familia, participar en un Mundial, en una Eurocopa y por qué no en una Copa de África...".

Noticias relacionadas

"Me gustaría, son proyectos que me ilusionan, con tiempo para prepararlo, con menos estrés, el entrenador de club es un estrés fuerte que es difícil de compaginar a nivel familiar", concluyó un Xavi Hernández que fue descartado en Marruecos al darle prioridad en el país africano a un seleccionador 'de la casa'. Eso sí, Marruecos sigue siendo opción... para después del Mundial 2026.