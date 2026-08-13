Xavi cumplió antes el deseo de Guardiola

Hay deseos que tardan años en cumplirse por distintas circunstancias. Este es el caso de Pep Guardiola, quien lleva tiempo imaginándose en un banquillo de una selección. El de Santpedor, que puso fin a su etapa de diez años al mando del Manchester City hace unos meses, no ha mentido nunca sobre sus perspectivas de futuro durante su aventura en el Etihad. Pero aún no ha dado el paso.

No será por propuestas. Las ha tenido de todos los colores, incluso cuando dirigía al equipo inglés. No obstante, aún no ha llegado su momento, no le encaja con su presente vital. Curiosamente, Xavi Hernández, su heredero futbolístico en muchos sentidos, se le ha adelantado. El egarense, que después de tomarse un tiempo tras su paso por el Barça decidió sopesar con precisión su próximo paso en los banquillos, dirigirá a Holanda hasta el Mundial de 2030 y estrenará así una etapa que el propio Guardiola ha señalado como uno de sus grandes retos de futuro.

Como Guardiola, Xavi llevaba tiempo viendo con buenos ojos la posibilidad de entrenar a una selección. En total, han sido dos años de paréntesis en los que su nombre ha aparecido en diferentes escenarios. Desde clubes europeos de grandes ligas hasta ofertas nacionales. Ninguna cuajó.

De este modo, no es una elección casual. Holanda representa un destino especialmente significativo para Xavi por la influencia que el fútbol neerlandés ha tenido en su formación. Johan Cruyff, Louis van Gaal, Rinus Michels... Todos ellos son nombres ligados a una manera de entender el juego que también explica buena parte de la identidad futbolística del excentrocampista, probablemente uno de los mejores de la historia.

Xavi Hérnandez y Johan Cruyff, 'socios' en favor de los más pequeños / SPORT

La propia federación neerlandesa ha destacado esa conexión al apostar por él como primer seleccionador extranjero de la Oranje desde Ernst Happel, en 1978. Sucederá a Ronald Koeman, como pasó en el Barça en 2021, y deberá lidiar con la presión de recuperar la mejor versión de un país que, a nivel futbolístico, ya no impone tanto miedo como en el pasado.

Un honor y una responsabilidad a partes iguales que pudo haber acuñado Guardiola. El de Santpedor fue vinculado fuertemente a Holanda, tanto después del Mundial 2026 como hace años, aunque no ha sido la única 'novia' que ha tenido.

Pep Guardiola dejó el Manchester City el pasado mes de mayo / EFE

La opción más reciente antes de Holanda fue Italia. Paolo Maldini, ya desvinculado de la FIBA, reconoció que se vio con el entrenador en Barcelona y que estuvo a punto de aceptar el cargo hasta el Mundial de 2030. Incluso 'jugueteaba' con varias alineaciones sobre un papel. Pero, al final, Guardiola decidió mantener su primera decisión, la de tomarse un año sabático tras su paso por el City.

Antes, también se le relacionó con Brasil, Arabia Saudí o Inglaterra. En 2024, de hecho, Guardiola llegó a un acuerdo verbal con la Federación inglesa, pero no trascendió, siguió en el City y los 'Three Lions' acabaron optando por Thomas Tuchel.

Sea como fuere, ahora la oportunidad de dirigir a una selección le ha llegado a Xavi. El egarense cumplirá primero el deseo de Guardiola. Y lo hará al mando de una selección histórica, Holanda. Por delante, la Nations League, la Eurocopa de 2028 y, sobre todo, el Mundial de 2030. Su debut está previsto ante Alemania el 24 de septiembre.

Y mientras Xavi empieza a preparar su primera aventura internacional, Guardiola descansa y recupera energía. Quiere disfrutar de un tiempo de pausa después de una década al frente del City. Quién sabe si, más temprano que tarde, ambos se encontrarán cara a cara en un partido internacional.