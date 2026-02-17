Otro 'no' de Xabi Alonso

Xabi Alonso, exentrenador del Real Madrid, rechazó una propuesta del Olympique de Marsella para reconducir al equipo francés. El entrenador declinó la oferta del club marsellés por el tenso ambiente y la inestabilidad que rodea al equipo de la Ligue 1.

El entrenador, de 44 años, se encuentra sin equipo tras su paso por el Real Madrid, en donde se auguraba la instauración de un nuevo modelo clave para el cambio en el juego y resultados de 'los blancos', pero su breve etapa acabó después del 'Clásico' de la Supercopa de España, en donde el FC Barcelona se impuso por 3-2 y colocó un nuevo trofeo en las vitrinas blaugranas.

Xabi Alonso sirvió como 'cabeza de turco' para calmar a las 'masas blancas' después de dirigir solamente 34 encuentros. Sin embargo, esta breve etapa que acabó en la 25/26 no mancha la pronta reputación que se ha labrado el técnico en su paso por Alemania. El exjugador de Bayern y Madrid ganó una Bundesliga y una DFB Pokal en la temporada 2023/24 como entrenador del Bayer Leverkusen y, en su última temporada con el club alemán, la 2024/2025, conquistó la Supercopa de Alemania.

El tenso clima en Marsella

La salida del exentrenador italiano del 'OM' Roberto De Zerbi, sumada a la dimisión del director deportivo cuatro días después, Medhi Benatia, crea un clima de inestabilidad en el entorno marsellés que no convence a Xabi Alonso para el inicio de un nuevo proyecto. Este clima aumenta aún más cuando el propietario del equipo, Frank McCourt, ha conseguido la 'marcha atrás' de Benatia para que vuelva al club.

La situación deportiva del 'OM' no ayuda. 'Les Olympiens', fuera de la Champions League y habiendo perdido el 'Trophée des Champions', solo aspiran a ganar la 'Coupe de France' para salvar la temporada, ya que la prometedora liga que se esperaba, hoy en día está más que sentenciada. El 'OM' se encuentra en el cuarto puesto, a 12 ptos. del Lens, el primer clasificado de la Ligue 1.

El segundo 'no' de Xabi Alonso

Xabi Alonso ya rechazó al Marsella. Tras abandonar el filial de la Real Sociedad, Longoria le ofreció el puesto como entrenador de 'les Phocéens', pero Alonso ya le dijo que no: "Me dijo que no con la misma elegancia que tenía cuando jugaba al fútbol", explicó Longoria con humor. Finalmente, el entrenador vasco se decantó por el club alemán y vaya si le salió bien. Alonso pudo desarrollarse como entrenador de Primera División y acabó consiguiendo logros que entran no sólo en su historia, sino en la de un club histórico como es el Bayer Leverkusen.

Una vez descartado el 'OM', el técnico espera una oferta que presente un diseño más prometedor que pueda hacer que Alonso vuelva a sentarse en los banquillos.