CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2026
Woltemade sostiene a Alemania
El 'gigantón' del Newcastle firmó el único tanto del encuentro en Belfast y los de Nagelsmann conservan el liderato en el Grupo A (0-1)
Nick Woltemade metió la cabeza para firmar el único tanto de Alemania en Belfast y sellar un triunfo ante Irlanda del Norte que mantiene a los germanos en lo más alto del Grupo A. Eslovaquia no falló y ganó por 2-0 a Luxemburgo para empatar a puntos con los de Julian Nagelsmann y situarse en segunda posición (0-1).
El combinado teutón dominó, pero sufrió a balón por alto en un Windsor Park que llegó a festejar la diana de Ballard, posteriormente anulada por fuera de juego de McNair. Y fue precisamente a balón parado como los cuatro veces campeones del Mundo perforaron la meta norirlandesa. Raum puso un caramelito desde la esquina derecha al área pequeña y el 'gigantón' del Newcastle se aprovechó de su intimidante envergadura para ganarle el salto a Price y cabecear el balón al palo contrario.
Baumann, clave
Reid y McCann metieron el miedo en el cuerpo de los futbolistas germanos al filo del descanso. El primero mandó por encima de la puerta de Baumann un balón que quedó suelto en el área y, el segundo, enganchó un remate de volea que se marchó llorando por encima del travesaño.
Alemania resistió al asedio local en el segundo tiempo gracias a un par de paradas decisivas de Baumann a Charles y Marshall y amarró un triunfo que le mantiene líder del Grupo A frente a una Eslovaquia que le pisa los talones y es segunda - pese a tener los mismos puntos (9) - debido al 'goal average'.
