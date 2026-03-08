El Wisla se 'planta' en un partido por el veto a su afición y desata un conflicto en Polonia

El fútbol polaco vivió este fin de semana una escena insólita. El encuentro de segunda división entre el Slask de Cracovia y el Wisla de Cracovia nunca llegó a disputarse después de que el conjunto visitante decidiera no presentarse como protesta por la prohibición de acceso a sus aficionados.

El club de 'Kraków' anunció el viernes que boicotearía el desplazamiento tras conocer que el equipo local no pondría entradas a la venta para la afición visitante. El Slask justificó la medida por motivos de seguridad y en aplicación de la normativa vigente, argumentando la necesidad de evitar posibles incidentes entre grupos radicales.

Pese al aviso, el club local decidió tirar adelante con el partido y la imagen sorprendente fue en el Tarczyński Arena Wrocław, después de que los jugadores del Slask realizaran el calentamiento ante su público y se anunciara incluso la alineación por la megafonía del estadio.

Los futbolistas locales salieron al campo y saludaron al equipo arbitral, pero eran los únicos. Tras 15 minutos de espera reglamentaria, se dio por suspendido definitivamente el encuentro. El club se enfrenta a una posible sanción administrativa y el partido se consideraría finalizado con el resultado de 3 goles a 0.

Aun así, la decisión definitiva recae sobre la federación polaca (PZPN). La polémica ha provocado que algunas fuentes apunten a que el ente federativo podría estar planteándose posibles sanciones para el Slask por la polémica generada por la restricción de entradas a la afición visitante.

“El fútbol sin aficionados no tiene futuro”

La decisión del Wisla fue anunciada públicamente por su presidente, Jarosław Królewski, quien calificó la medida de “definitiva e irrevocable”. El club considera injustificada la prohibición de acceso a su hinchada y sostiene que durante la temporada no se habían producido incidentes que justificaran una restricción de ese tipo.

La plantilla también mostró su respaldo. El capitán del equipo, el delantero español Ángel Rodado, expresó en redes sociales que el equipo siempre quiere competir, pero que la afición es “lo más importante” para el club.