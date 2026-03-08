Wesley Sneijder sorprende volviendo a los terrenos de juego a los 41 años: jugó con sus hermanos

Wesley Sneijder ha sorprendido este fin de semana al mundo del fútbol volviendo a vestirse de corto para jugar un partido. Ha sido en el OSM ’75, un club amateur de Maarssenbroek, localidad cercana a Utrecht, en la cuarta categoría del fútbol neerlandés dentro del sistema amateur.

A sus 41 años, el exfutbolista entró desde el banquillo aproximadamente a falta de unos veinte minutos para el final del partido y pudo disputar minutos bajo la dirección de su hermano mayor, Jeffrey Sneijder, que es segundo entrenador en el OSM ’75, y junto a su hermano menos, Rodney Sneijder, también exfutbolista profesional que ahora juega en el equipo.

“Quería volver porque sigo pensando que el fútbol es el mejor juego que existe. Y si tengo la oportunidad de jugar otra vez, y mi cuerpo me lo permite, quiero hacerlo. Durante mucho tiempo mi cuerpo no me lo permitía, pero poco a poco fui trabajando físicamente y todo empezó a encajar también en mi cabeza. Entonces pensé: si lo quiero y lo disfruto, ¿por qué no hacerlo?”, dijo el exfutbolista a 'ESPN' tras su partido.

“Para mí eso lo es todo. No lo habría hecho en cualquier club local. Lo hago aquí porque es algo que queda dentro de la familia. Siempre le dije a mi hermano que algún día jugaría un partido con él, y que llegaría el momento de inscribirme oficialmente en la federación para poder hacerlo", añadió Sneijder sobre jugar con Jeffrey y Rodney. “No es algo que quiera hacer solo una vez. Me gustaría hacerlo más a menudo. Ojalá tampoco llame tanto la atención cada vez. Yo prefería hacerlo de manera bastante anónima, pero al final todo se supo rápido.”

Sneijder, jugador con más partidos en la historia de la selección de Países Bajos (134), se retiró del fútbol profesional en 2019 tras su etapa en Qatar, y defendió camisetas durante su carerra de clubes como Ajax, Real Madrid, Inter de Milán y Galatasaray.

Según varios medios locales, estas imágenes no significan que se trate de un regreso al entorno competitivo del fútbol, sino que fue una participación puntual en el fútbol amateur, más ligada al mensaje familiar de jugar con sus hermanos, y negó un intento de regreso al fútbol profesional, como en el Ajax.

“No sueño con tener una conversación con Jordi Cruyff. No, desde luego que no. Sueño con muy pocas cosas ya en el fútbol. He tenido muchos sueños a lo largo de mi vida y de mi carrera, y prácticamente todos se han hecho realidad", decía Sneijder. "Si algún día se produce una conversación con Jordi Cruyff, perfecto. Luego habrá que ver si encaja y si funciona. Y si no, tampoco pasa nada.”

“Con más o menos atención mediática, lo importante es que yo disfruté igual esta tarde. Eso es lo que me aporta el fútbol. Y desde luego me deja con ganas de más", agregó.

Noticias relacionadas

Tras su retiro, Sneijder se ha dedicado a ser comentarista de televisión, donde ha protagonizado varias polémicas con sus declaraciones. La última, por los múltiples enfrentamientos en el Benfica-Real Madrid de la Champions.