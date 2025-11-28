Werner se ofrece para hacer de Suárez y ser socio de Messi

Mientras el Inter de Miami se prepara para el importantísimo duelo ante el New York City, correspondiente a la final de temporada de la MLS, en los despachos del club siguen trabajando duro para planificar de la mejor manera posible la próxima temporada. Sergio Busquets y Jordi Alba colgarán las botas y, del escuadrón blaugrana, solo quedarán Leo Messi y Luis Suárez.

Pese a que el charrúa, a sus 38 años, registra 14 goles y 15 asistencias, el Inter Miami piensa en reforzar la delantera y, en ese escenario, ha aparecido en escena un nombre bastante sonado: Timo Werner. El delantero alemán del RB Leipzig podría ser el hombre que reemplace al uruguayo en el hipotético caso de que no renueve.

Jordi Alba, Luis Suárez, Leo Messi y Busquets, con el trofeo Supporter's Shield / INTER MIAMI CF

El contrato de Suárez expira el 31 de diciembre de 2025 y, aunque el club ha iniciado conversaciones para prolongarlo, la operación es una incógnita. La posible salida del ex del Barça no solo supondría un vacío ofensivo, sino también un golpe emocional dentro del vestuario, donde su complicidad con Lionel Messi es más que evidente.

Puerta abierta

A sus 29 años, Werner, quien mostró su mejor versión de cara a portería en la MLS, se habría ofrecido a jugar en la liga estadounidense. Por lo menos, no cierra la puerta a ello, según varios medios locales.

Timo Werner, durante un partido con el Tottenham / DANIEL HAMBURY / EFE

No es la primera vez que el delantero del RB Leipzig es relacionado con la Major League Soccer. Hace unos años, los New York Red Bulls buscaron su fichaje, pero Werner eligió continuar en la Bundesliga. Sin embargo, su complicada situación, marcada por problemas físicos, podría hacerle cambiar de opinión.

Si Werner acaba desembarcando en Miami, Beckham tendría a otro gran socio para Messi y a un delantero que, si es capaz de recuperar sensaciones, podría dominar la liga y garantizar la amenaza constante que Suárez aseguraba en la punta de lanza.