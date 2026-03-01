Werner brilla en su debut y James aún no juega

El alemán Timo Werner debutó este sábado en la MLS con victoria de su nuevo equipo, los San Jose Earthquakes, frente al Atlanta United por 2-0, en una jornada en la que el colombiano James Rodríguez se sentó en el banquillo, pero sigue sin debutar en Minnesota, y en la que los New York Red Bulls ganaron con tres sub-17 en el once inicial.

Werner disputó media hora de partido y dio la asistencia del segundo gol tras lanzar un buen desmarque a banda e hilar un pase entre el portero y el central que encontró a su compañero Ousseni Bouda solo frente a la red.

Los ‘Quakes’ han ganado las dos jornadas de la MLS disputadas hasta la fecha y se encuentran en lo más alto de la Conferencia Oeste. El primer gol del encuentro llegó antes de la entrada del alemán al campo. El realizador fue precisamente el jugador reemplazado por Werner, Preston Judd, quien adelantó a los suyos en la primera parte tras aprovechar un doble fallo del portero del Atlanta United.

Minnesota gana con James en el banquillo

James Rodríguez tuvo menos suerte que Werner y, aunque fue convocado para su primer partido con el Minnesota United FC, lo vio entero desde el banquillo. El Minnesota venció por 1-0 al FC Cincinnati en un emocionante encuentro donde el guardameta local, Drake Callender, ex del Inter Miami CF, defendió los tres puntos con varias manos salvadoras y fue nombrado mejor jugador del encuentro.

El gol de la victoria fue obra del italiano Kelvin Yeboah en el minuto 66. Rodríguez deberá esperar una semana más para debutar. Llegó al Minnesota con un contrato hasta junio, decidido a acumular ritmo competitivo antes del Mundial.

El New York Red Bulls gana con los 'niños'

En la Gran Manzana, los New York Red Bulls repitieron victoria por segunda jornada consecutiva saliendo en el once inicial con tres jugadores sub-17. El único tanto del triunfo por 1-0 ante el New England Revolution fue precisamente obra de una combinación entre los tres juveniles.

Matthew Dos Santos puso un centro desde la derecha que peinó Adri Mehmeti, de 16 años, y la prolongación la acabó rematando a la red el delantero Julian Hall. Mehmeti ya sumó una asistencia en el primer partido de la temporada, en el que los Red Bulls vencieron 1-2 al Orlando City SC.

El uruguayo Sanabria se estrena con asistencia para el Real Salt Lake

El uruguayo Juan Manuel Sanabria, exjugador del Atlético San Luis, se estrenó con asistencia con el Real Salt Lake en el triunfo por 2-1 frente al Seattle Sounders FC. El centrocampista puso un centro desde la izquierda que definió de forma magnífica con su zurda el estadounidense Aiden Hezarkhani.

En el resto de la jornada destacó la victoria del Chicago Fire (3-0) pese a jugar con uno menos, o el triunfo de Los Angeles FC (0-2) con dos golazos desde fuera del área de Mark Delgado y Stephen Eustáquio frente a Houston Dynamo FC, que terminó con nueve jugadores.

Además, el Sporting Kansas City y el Columbus Crew empataron 2-2 con un gol de Diego Rossi en el minuto 82 y un penalti desperdiciado en el 87 por el palestino Wessam Abou Ali para los ‘Crew’.