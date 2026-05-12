Walter Sabatini, impulsor de Luis Enrique: "Sabía que con Totti se cavaba su propia tumba, cometió un pecado capital, pero no traicionó sus ideales"

Luis Enrique es hoy el mejor entrenador del mundo. Pocos dudan de ello. El asturiano ha sido capaz de llevar a la gloria al PSG y está cerca de repetir una gesta que parecía imposible desde la marcha de Kylian Mbappé. En ese sentido, Lucho ha implantado en París un estilo de fútbol ofensivo basado siempre en la meritocracia, con grandísimos futbolistas pero sin estrellas ni egos en el vestuario.

"Si no corro, Luis Enrique me deja en el banquillo". La frase no es de un jugador cualquiera, es de Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro y líder de un cuadro parisino a las puertas de su segunda Champions consecutiva. No se 'casa' con nadie Lucho y no le tiembla el pulso a la hora de señalar a quien no da el 100% sobre el campo, una filosofía que lleva aplicando desde sus inicios en los banquillos en el Barça B y en la Roma.

Fue en el cuadro italiano donde vivió uno de los episodios más polémicos de su carrera: se atrevió a dejar en el banquillo a Totti en un partido europeo. Sobre ello habló Walter Sabatini en una entrevista con el 'Diario AS', en la que el exdirector deportivo de la Roma explicó cómo logró fichar a Luis Enrique para el banquillo procedente del filial azulgrana.

Luis Enrique, en su etapa como entrenador de la Roma / ROBERTO TEDESCHI

Del Barça B al Calcio

"Me lo sugirió el mítico Dario Canovi. Vino a Roma para hablar conmigo de él. Me comentó algo así como que Luis Enrique quería probar suerte en el extranjero, dejar el filial blaugrana. Subrayó que emocionalmente estaba muy ligado al Barça, pero Italia le atraía para comenzar en primera categoría. Mandé a mis colaboradores allí y volvieron sorprendidos e ilusionados por cómo jugaban esos chicos", comienza explicando.

Y asegura que lo que más le impactó de Luis Enrique fueron unas declaraciones en las que decía que "lo importante no es el objetivo, sino el recorrido para llegar a él": "Llamé a una amiga para que me elaborara un dosier con todas sus declaraciones en ruedas de prensa. Dirigía el Barça B, y no es que tuviera muchísima visibilidad mediática, pero buceamos y sacamos jugo. Lo leí todo, y me quedé impactado con eso. Me creó curiosidad esta manera de pensar".

Luis Enrique, durante su presentación con la Roma / ANTONIETTA BALDASSARRE

Fue a por él y se lo llevó a la Roma, donde revolucionó el fútbol italiano: "Entonces fui a Barcelona. Nos reunimos con Luis en su casa. No dudé. Se confirmaron las expectativas que tenía en este magnífico entrenador. Volví a Roma, y le llamé ofreciéndole un contrato formal. Aceptó, por suerte, y en pocos días llegó a la capital. Estoy orgulloso, porque significó una elección revolucionaria. Significó algo único en el Calcio. Incalificable".

Episodio Totti

Una revolución que, sin embargo, se truncó a las primeras de cambio porque los resultados no llegaron. Fue ya en uno de sus primeros partidos como entrenador de la Roma cuando Luis Enrique empezó a "cavarse su propia tumba". Porque el asturiano se atrevió a dejar en el banquillo a Totti en verano de 2011 porque otros jugadores jóvenes le habían demostrado más cosas durante los entrenamientos. Y la Roma cayó eliminada en la fase previa de la Europa League tras la derrota en la ida en Bratislava.

Totti celebra uno de sus tantos goles con la Roma / -

Pero en el fútbol mandan los resultados, por lo que la ideología de Luis Enrique le pasó factura al finalizar la temporada. "Luis Enrique tenía su ideología, es un hombre coherente con sus ideas. Tomó decisiones potentes y radicales, especialmente un partido de Europa League con Francesco Totti y otros titulares. Los dejó fuera en beneficio de otros chicos que le habían gustado durante la concentración veraniega", explica Sabatini.

Algo que no gustó a la afición de la Roma: "Quien toca a Totti comete un pecado capital. Está muerto. Luis Enrique sabía perfectamente que ponerle en discusión significaba cavarse su propia tumba. A pesar de todo, no quería traicionar sus ideales por un interés personal o humano. Es un hombre de una coherencia brutal. Algo único. Increíble. Me encanta".

Noticias relacionadas

Y concluye el exdirector deportivo: "Fue una bendición su llegada, y no me refiero al tema resultados. Ahí no tuvo suerte. Lo que aportó fue una cultura del trabajo, nueva, revolucionaria. ¿Sabes una cosa? Los futbolistas más importantes como De Rossi venían y me decían: 'Son tantos los conceptos que desarrolla en el entrenamiento, que tengo la sensación de no haber jugado a fútbol antes'".