Walid Regragui: "No mentí a Brahim. Le dije que en Marruecos la gente lo iba a amar"

Walid Regragui, seleccionador de Marruecos, es consciente de que dirige a una de las generaciones más potentes de toda la historia del fútbol marroquí. Este domingo tiene una oportunidad de oro para acabar de calentar motores de cara al Mundial 2026: ganar la Copa África ante su gente. Rabat entera empujará a los Leones del Atlas para que se impongan a Senegal en la gran final.

En sus filas, Marruecos cuenta con muchísimo talento: Achraf Hakimi, Abde Ezzalzouli, Ismael Saibari, Bilal El-Khanouss, Yassine Bono o Noussair Mazraoui son solo algunos ejemplos. Aunque, si algún jugador ha brillado por encima del resto en esta edición, ese es Brahim Díaz. Con cinco goles, el futbolista del Real Madrid se destaca como el máximo goleador del torneo y, además, se convirtió en historia viva de la competición al conseguir ser el único futbolista que ha marcado en cinco partidos consecutivos de la Copa África.

Una Copa África excelsa

Por ello, Brahim fue uno de los protagonistas de la rueda de prensa que ofreció Regragui, quien valoró de muy buena manera su actuación durante todo el torneo. “Me alegro mucho por la Copa África que está haciendo Brahim. Ha cambiado mucho desde que vino. Vino con muchas ganas y todo el mundo esperaba de él que tenía que marcar la diferencia. Pero luego ha entendido bien el rol que tenía aquí, que debía ser uno más en el equipo. Claro que, en nuestro juego ofensivo, es un factor diferencial, pues nos puede marcar gol en cualquier jugada, pero lo más importante para nosotros es cómo corre y se sacrifica para el equipo”, declaró.

Brahim, durante la Copa África / Associated Press/LaPresse

“No marcó en el último partido ante Nigeria, pero era el más feliz del equipo después de ganar. Él ha elegido Marruecos y ahora está feliz. Él y yo. Me acuerdo cuando fui a visitarle hace tres años, cuando jugaba en el Milán, junto al presidente de la Federación. Le presentamos el proyecto que teníamos para él en Marruecos y no le mentí. Le dije que aquí la gente lo iba a amar y que podía ganar también títulos y jugar el Mundial. Y ahora eso está pasando”, añadió sobre cómo logró convencerlo para que representase a Marruecos y no a España.

La decisión de representar a Marruecos

Nacido en Málaga, Brahim tomó la decisión de representar a Marruecos, donde nació su abuela paterna, en marzo de 2024. Por aquel entonces jugador del Milan, meditó mucho la decisión, pero decidió apostar por los Leones del Atlas al ver muy reducidas sus oportunidades de hacer carrera con España. Como recordó Regragui en la rueda de prensa previa a la final, tanto él como el presidente de la Federación se involucraron de lleno en la ‘Operación Brahim’, que ahora está dando todos sus frutos.

Brahim Díaz celebra un gol con Marruecos / AP

Su rendimiento estelar seguramente no habrá pasado desapercibido en Madrid, donde Álvaro Arbeloa tiene la ardua misión de dotar de identidad a un equipo sin ideas y que genera demasiadas dudas. “Ahora irá a Madrid con muchos más minutos, por lo menos. Y seguro que va a competir para ganarse el puesto allí. Pero antes tendrá que ganar la Copa para nosotros. Ojalá sea así”, finalizó Regragui.