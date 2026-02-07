Al-Walid bin Talal, el príncipe saudí que respalda al Al Hilal y enfada a Cristiano: tiene una fortuna de 16.400 millones de euros

El Al-Hilal ha vuelto a mover ficha en el mercado con el fichaje de Karim Benzema, procedente del Al Ittihad, que refuerza su posición como líder de la Saudi Pro League y rey de Asia. El club de Riad, eterno rival del Al-Nassr, es el más laureado del país con 19 títulos y dejó muestras de su poder en el último Mundial de Clubes de verano de 2025 en Estados Unidos.

El equipo dirigido por Simone Inzaghi llegó hasta los cuartos de final, terminando invicto la fase de grupos, incluyendo un empate frente al Real Madrid (1-1), y eliminando al Manchester City de Pep Guardiola en octavos de final (4-3 tras la prórroga).

La llegada de estrellas como Karim Benzema eleva aún más las ambiciones del club, sostenidas por un benefactor histórico y multimillonario: el príncipe Al-Walid bin Talal. Sin saberlo, el nieto del fundador de Arabia Saudí y el primo del príncipe Mohamed bin Salmán, dinamitó la competición al fichar a la cara más visible del Al Ittihad, enfadando a Cristiano Ronaldo, quien se negó a jugar con su club, el Al-Nassr, al sentir que el PIF les trata peor que al resto de equipos que posee (Al Ahli, Al Ittihad y Al-Hilal).

Benzema, presentado como nuevo jugador del Al-Hilal / @alhilal

Fundado en 1957, el Al-Hilal es reconocido por muchos como el equipo más grande del país y uno de los más destacados de Asia. Al-Walid bin Talal es seguidor del equipo y el principal pilar financiero del mismo, un factor vital para poder presumir de cuatro Champions asiáticas en sus vitrinas. El propio club así lo reconoce públicamente, agradeciéndole, entre otras cosas, que asumiera "el coste total del fichaje de Karim Benzema", así como de otras incorporaciones invernales. Solo en invierno ha financiado siete fichajes, ratificando su compromiso total con el club.

¿Cómo es eso posible si el club pertenece al PIF? El Fondo Público de Inversión de Arabia Saudí es el mayor accionista del club con un 75%, pero el 25% restante pertenece a una organización sin ánimo de lucro donde Al-Walid es el principal donante. “El príncipe ha dicho que si el club se pusiera a la venta, lo compraría al día siguiente. Pero eso se trata en otro nivel…”, declaró Esteve Calzada, CEO del Al-Hilal. A finales del año pasado hubo conversaciones en ese sentido, pero no avanzaron.

¿Cuánto dinero tiene Al-Walid?

Seguramente, si han llegado hasta esta parte del artículo, se estarán preguntando cuánto dinero tiene Al-Walid bin Talal. Según Forbes, se le estima una fortuna de 19.400 millones de dólares (unos 16.400 millones de euros). Su nombre fue uno de los más sonados durante los rumores de la venta del Olympique de Marsella a Arabia Saudí hace cinco años.

Además, fue uno de los “prisioneros VIP” del Hotel Ritz-Carlton de Riad en la purga anticorrupción de noviembre de 2017 ordenada por el rey Salmán y su hijo Mohamed bin Salmán. Al-Walid pasó tres meses encerrado en su suite de lujo, que se viralizó en redes sociales al ser excarcelado. Tras la experiencia, mostró lealtad hacia el heredero saudí, apoyando su "Visión 2030", la estrategia de diversificación económica para reducir la dependencia del petróleo con, entre otros campos, el fútbol.