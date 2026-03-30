Vuskovic no se deja intimidar por Bastoni

Un delantero y un defensa, a poder ser zurdo. Estos son los objetivos del Barça para la próxima temporada. La clave para ello será llegar a la famosa regla del 1:1 y después acertar en las incorporaciones, que eleven realmente el nivel de la plantilla y que encajen en la filosofía del club.

En este sentido, el club azulgrana sabe que la irrupción de Gerard Martín ha tapado las carencias del centro de la zaga, que empezó la temporada tocada por la salida de Iñigo Martínez a Arabia Saudí, tras ser uno de los líderes de la defensa culé, y a la que se sumó la lesión de Andreas Christensen y el parón de Ronald Araújo por salud mental.

El nombre que ha sonado con más fuerza en las últimas horas es el de Alessandro Bastoni, central del Inter de Milán de 26 años. Una opción consolidada y con experiencia en grandes citas europeas, pero con contrato hasta el 30 de junio de 2028, no será un objetivo precisamente sencillo.

Bastoni, en la última final de Champions / ENRICO MATTIA DEL PUNTA / EFE

Otro de los centrales que se vincularon al Barça recientemente fue Luka Vuskovic, por su impresionante temporada en el Hamburgo, cedido por un Tottenham que hace aguas. El central croata de 19 años, aunque no es zurdo, también interesaría al equipo culé por todo el potencial que presenta. Y, lejos de generar dudas por un posible rendimiento irregular, sigue empeñado en demostrar que es un zaguero completamente fiable pese a su corta edad.

Luka Vuskovic, el central de moda en Europa / Instagram

Su irrupción en Alemania está siendo mucho más que una simple experiencia para curtirse en una gran liga. Por cuarta vez esta temporada ha sido distinguido como el mejor jugador joven del mes en la Bundesliga, consolidándose como una pieza diferencial en el equipo del Volksparkstadion y confirmándose como uno de los grandes centrales a tener en cuenta en el futuro.

Cuatro veces en una temporada

Esa regularidad, su capacidad para imponerse en duelos, su liderazgo en defensa a pesar de su juventud y su impacto ofensivo (suma 5 goles y 1 asistencia esta temporada), cualidades que analizamos en profunidad en SPORT, han convertido a Vuskovic en un perfil muy valorado a nivel mundial, y el Barça lo sigue con lupa dentro de su planificación de verano.

Por ello, en tierras catalanas estarán atentos a la situación del equipo que lo tiene en propiedad, el Tottenham. Los londinenses están a un punto del descenso con solo siete jornadas por disputar en la Premier League, y un descenso podría dinamitar la plantilla. En este hipotético escenario, habría que ver qué planes tiene Vuskovic, si está dispuesto a jugar en Championship (segunda inglesa) tras dominar en la Bundesliga, y en caso de salir, a qué precio.

Goleador con Croacia

La realidad es que su cesión ha sido una bendición para el Hamburgo, que está muy cerca de sellar una permanencia que habría sido mucho más complicada sin él. En marzo ha registrado un 83% de éxito en sus duelos y no cometió ninguna falta durante las últimas tres jornadas (las que han computado para el galardón mencionado anteriormente).

Luka Vuskovic celebra su primer gol con la selección de Croacia / X: @HNS_CFF

Y si eso no era suficiente, también brilló con la selección absoluta de Croacia, marcando el 1-1 ante Colombia, su primer gol como internacional, en un partido que terminó con victoria croata (1-2). A este ritmo será injustificable que no sea titular en el Mundial 2026.

El director de fútbol del Hamburgo, Claus Costa, no tuvo más opción que deshacerse en elogios al hablar de él una entrevista con Transfermarkt: "Vuskovic está jugando a un nivel muy, muy alto, semana tras semana. Su consistencia es realmente impresionante. Es un gran activo para el equipo y para Hamburgo". Una buena manera del croata para responder al posible interés del Barça por Bastoni, con actuaciones de primerísimo nivel tanto con su club como con su país.