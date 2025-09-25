¡Vuelve Riqui Puig!

Riqui Puig confirmó la noticia más esperada para los seguidores de LA Galaxy. Tras una larga recuperación, que lo ha tenido alejado de los terrenos de juego alrededor de un año, está cerca de volver a pisar el césped en un partido oficial. Así lo anunció a través de sus redes sociales, luciendo una sonrisa que ha vuelto a recuperar después de un duro período.

"9 meses de paciencia. 9 meses de trabajo duro. Ahora es casi la hora de brillar de nuevo. Como siempre", escribió en el pie de la fotografía. Cuando se lesionó, también publicó en la red social de 'Instagram' otro mensaje, con el que arrancaba su fase de recuperación: "Comienza un nuevo reto". De esa frase hace ya prácticamente diez meses.

El centrocampista sufrió una rotura del ligamento cruzado en el partido de LA Galaxy contra Seattle Sounders, cuando ya llevaban alrededor de una hora de partido. Lo más sorprendente fue que Riqui acabó el encuentro a pesar de la lesión e incluso dio una asistencia en el gol de la victoria de su equipo, que gracias al tanto se convertiría en campeón de conferencia.

A sus 25 años, Puig estaba en el mejor momento de su carrera. No fue fácil salir del Barça, pero en Estados Unidos había encontrado un lugar en el que volver a sonreír y, sobre todo, desplegar su mejor juego. En 33 partidos en la MLS, el futbolista catalán ha marcado un total de 17 goles y ha repartido 18 asistencias. Unas estadísticas de jugador 'top mundial'.

Riqui Puig, 'American Idol' / @LAGalaxy

La vuelta de Riqui es muy importante para LA Galaxy, que han firmado una temporada desastrosa sin la presencia de su '10'. Actualmente, a falta de pocos partidos para finalizar la temporada, ocupan la última posición de su conferencia, con tan solo cuatro victorias en 30 jornadas y a seis puntos del penúltimo clasificado. Lo positivo es que en nada podrán contar de nuevo con Riqui.