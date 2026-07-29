Vuelve Messi: listo para jugar con Inter Miami

Leo Messi no entiende de descanso. Apenas diez días después de disputar la final del Mundial contra España, el argentino ya está preparado para volver a entrar en dinámica con Inter Miami. Durante una semana estuvo en su país de origen, recargando pilas después de un torneo muy intenso y exigente como ha sido la Copa del Mundo disputada en los Estados Unidos.

Debido a la gran exigencia que supuso esta cita, Inter Miami permitió a Messi tomarse unos días de descanso antes de regresar a la ciudad estadounidense. Leo aprovechó para viajar a Rosario y pasar tiempo junto a su familia más cercana, incluido a su padre, el cual atraviesa un estado de salud delicado y no pudo viajar a las sedes del Mundial para estar cerca de su hijo.

Messi, abatido tras la final / WILL OLIVER / EFE

A diferencia de las ligas europeas, la MLS está sumergida en uno de los momentos decisivos del campeonato, y este mismo sábado podría ser el día en el que Leo Messi reapareciera con su equipo. El Inter Miami se verá las caras contra Columbus Crew, aunque no se espera que el argentino arranque, por lo menos, como titular. Todo debe hacerse de una manera progresiva.

En este último Mundial, Leo Messi fue capaz de sumar hasta ocho goles, siendo el segundo máximo anotador del torneo, solo por detrás de Kylian Mbappé. El argentino, a pesar de llevar varios años fuera de Europa, demostró que sigue siendo un jugador determinante y que no necesita estar constantemente en contacto con la pelota para volverse peligroso en el momento más decisivo.

De Paul también se suma

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", comentó Messi después de perder la final del Mundial.

Además de Leo, también se sumará al equipo Rodrigo de Paul, el otro jugador argentino que gozaba de un pequeño descanso después de la cita mundialista y que forma parte de Inter Miami. De este modo, el equipo estadounidense vuelve a contar con su máxima estrella, que a sus 39 años sigue siendo el jugador diferencial que todos conocemos.