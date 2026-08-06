Vuelve el futuro 9 de Brasil: Arsenal y Manchester United se interesan en Kaua Elias

Kaua Elias fue hace un par de años una de las mayores promesas del fútbol brasileño. El canterano de Fluminense asombró en el Sudamericano Sub-17 de 2023, en el que la selección de Brasil consiguió salir campeona en el torneo disputado en Ecuador.

Elias fue el máximo goleador, empatado con Echeverri, quien actualmente es propiedad del Manchester City, y con su compatriota Rayan, jugador del Bournemouth que ha estado presente en el Mundial de este verano.

Tras este gran desempeño, el jugador despertó interés en grandes equipos de Europa, entre los cuales se encontraba el Barça, pues el ojeador enviado a este torneo tomó buena nota sobre su gran capacidad goleadora. Finalmente, el jugador se quedó en Fluminense y no llegó a Europa hasta febrero de 2025.

El equipo que terminó apostando por él fue el Shakhtar Donetsk, que pagó 17 millones de euros por su incorporación. Al delantero se le perdió un poco la pista tras una última temporada en la que no ha brillado en exceso, apenas ocho goles anotados, pero ahora vuelve a sonar para grandes clubes de Europa.

Y es que Kaua ha empezado la temporada por todo lo alto: el brasileño ha anotado un hat-trick perfecto en la primera jornada de la liga ucraniana: un gol con la pierna derecha, otro con la izquierda y uno de cabeza. Esto ha hecho que, según informa 'The Sun', los ojeadores del Manchester United y del Arsenal empiecen a mandar informes para que las direcciones deportivas comiencen a valorar seriamente el fichaje del delantero.

Tanto Arteta como Carrick buscan tener más alternativas en ataque, y un perfil como el de Kaua Elias, el de un potente rematador, puede encajar en ambos equipos. La fuente citada anteriormente indica que el Shakhtar valora a su jugador en unos 35 millones de euros, una cifra muy asequible para equipos de la Premier League

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Eso sí, Manchester United y Arsenal no están solos, pues otros clubes europeos como el Milan y el Oporto también siguen muy de cerca al delantero brasileño, quien pese a tener contrato hasta 2031 con el Shakhtar, puede moverse este verano.