La vuelta a casa de Bernardo Silva: "Tengo muchas ganas de ficharlo en enero"

Este Manchester City no ha arrancado esta temporada de la mejor manera posible. Pese a iniciar la Premier League con una contundente victoria contra el Wolverhampton, las posteriores derrotas contra el Tottenham y el Brighton sitúan de nuevo al equipo 'skyblue' en el punto de mira. Tras una horrible pasada temporada, a los de Guardiola se les exige, por lo menos, volver a competir por todos los títulos hasta el final del presente curso.

Cierto es que el City necesita tiempo porque se encuentra en un importante cambio de ciclo. Ya en el mercado invernal incorporaron a varios jugadores, y este verano ha completado la revolución en la plantilla con las llegadas de Tijjani Reijnders, Rayan Aït-Nouri, Rayan Cherki, James Trafford, Gianluigi Donnarumma y Sverre Nypan y salidas importantes como Ederson, Akanji, Kevin de Bruyne, Gündogan o Grealish.

Tijjani Reijnders ya brilla con el City / @ManCity

Pero, a pesar de todos estos cambios, hay una figura que sigue siendo indiscutible en el esquema de Pep Guardiola. Ni más ni menos que Bernardo Silva. El centrocampista portugués ha participado en los tres enfrentamientos disputados en la Premier League, dos de ellos como titular y uno como suplente, demostrando que todavía es importante para el Manchester City.

Es evidente que a sus 31 años ya no tiene esa 'chispa' que lo convertía en un jugador todavía más diferencial. Eso sí, el talento, la calidad y la inteligencia táctica para entender el juego parece seguir intacta en el futbolista portugués. Sin ir más lejos, el pasado martes tuvo un papel fundamental con Portugal para ayudar a su selección a sumar los tres puntos contra Hungría. Bernardo Silva, que partió como titular, anotó un tanto y llevó la manija del centro del campo.

Y, claro, algunos suspiran por su regreso a casa. Joao Noronha Lopes, candidato a la presidencia del Benfica en las elecciones del 25 de octubre, confirmó al diario 'A Bola' su intención de fichar a Bernardo Silva si se convierte en el máximo responsable de la entidad lisboeta. De hecho, garantiza, que en enero o el próximo verano, el actual jugador del City vestirá de nuevo la camiseta de las 'Águilas'.

"Sí, puedo confirmar que Bernardo Silva tiene un contrato pendiente. Y tengo muchas ganas de ficharlo en enero. Él encarna todo lo que busco para el Benfica: identidad, una cultura ganadora, y es un gran aficionado del Benfica. Y les aseguro que no nos detendremos aquí", señaló Joao Noronha.

Pep Guardiola celebra junto a Bernardo Silva la victoria ante el Brujas en el partido de Champions League / AP Photo/Dave Thompson

Cabe destacar que Bernardo Silva acaba contrato el próximo mes de junio, factor que puede facilitar su salida. Además, ya lo ha ganado absolutamente todo a nivel de clubes, y podría estar dispuesto a la que fue su casa durante muchos años. El culebrón de Bernardo no ha hecho nada más que empezar...