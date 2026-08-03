Vozinha desata la locura en su llegada a Chile

Un buen Mundial te puede cambiar la vida. Y si no, que se lo digan a Vozinha: el portero de Cabo Verde ha pasado de no ser tenido en cuenta por el Chaves de la segunda división portuguesa a convertirse en toda una celebridad.

Una vez acabado el Mundial, el guardameta quedó como agente libre. Se rumoreó su llegada al Inter de Miami de Leo Messi, pero tras una entrevista en la que declaró que quería llegar a un club que le quisiera como futbolista, no como herramienta de marketing, finalmente fue Colo-Colo, equipo chileno, quien fichó al portero caboverdiano.

El club hizo oficial su incorporación el 25 de julio, pero no ha llegado a Chile hasta el día de hoy. El jugador tenía que haber volado el pasado jueves, pero finalmente no lo hizo debido a problemas personales. Este suceso, sumado al hecho de que no podría llevar Vozinha en su camiseta, hizo que empezaran a circular rumores sobre la cancelación del fichaje.

Vozinha pone fin a los rumores: su fichaje no se cae

Diversas fuentes apuntaban a que el portero estaba negociando con el Renaissance de Berkane, equipo marroquí que tiene apalabrada la llegada de Bubista, seleccionador de Cabo Verde, algo que podía hacer cambiar de opinión a Vozinha.

Pero finalmente nada de esto sucedió: el guardameta podrá lucir su mote en la camiseta, su nombre real es Josimar José Évora Dias, y hoy ha aterrizado en Santiago para incorporarse ya a su nuevo club, en el que coincidirá con un ex del Barça, Arturo Vidal.

En el aeropuerto, Vozinha ha sido recibido como una superestrella: una gran cantidad de aficionados eufóricos esperaban su llegada a Santiago. El caboverdiano ya dio sus primeras declaraciones, y lo hizo en castellano: "Estoy muy feliz de estar aquí. Un gran honor representar al Colo-Colo, quiero agradecer el cariño y la paciencia de los hinchas y nos vemos pronto en el Monumental". Vozinha firma un contrato por seis meses y podría debutar este domingo.

Vozinha, segundo jugador más revalorizado en Instagram tras el Mundial

Según un informe realizado por Francesc Pujol, profesor de la Universidad de Navarra, el portero es el segundo jugador que más seguidores ha ganado tras el Mundial en Instagram: 30 millones. Por delante de él, únicamente se encuentra Erling Haaland, que ha ganado 34,5 millones de seguidores. Esto le pone por encima de grandes estrellas como Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo o Leo Messi, y eso que hace un par de meses nadie sabía quien era Vozinha.