Las votaciones de Messi para el 'The Best'

La FIFA ha hecho públicas las votaciones de Lionel Messi en los premios The Best, correspondientes a su rol como capitán de la selección argentina. Como ocurre cada año, la organización desveló el sentido del voto de los capitanes nacionales en las distintas categorías, y las elecciones del astro argentino no pasaron desapercibidas.

Leo Messi en la temporada 2007-08 / UEFA

En la categoría de Mejor Jugador del Año, Messi situó en primer lugar a Ousmane Dembélé, por delante de Kylian Mbappé, que ocupó la segunda posición, y de Lamine Yamal, tercero en la lista del rosarino. La presencia del joven futbolista del FC Barcelona vuelve a poner en valor la consideración de Messi hacia su irrupción en la élite del fútbol mundial.

Para el premio a Mejor Entrenador del Año, el capitán argentino otorgó su máxima puntuación a Luis Enrique, destacando el trabajo del técnico asturiano. Hansi Flick fue su segunda elección, mientras que Mikel Arteta completó el podio en tercera posición. En cuanto a la votación al Mejor Portero del Año, Messi se decantó por Gianluigi Donnarumma como su primera opción, seguido de Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Thibaut Courtois, segundo y tercero respectivamente.

Las votaciones de Messi, reveladas oficialmente por la FIFA, ofrecen una nueva muestra de su criterio a la hora de valorar el rendimiento individual en la temporada y, como suele suceder, generaron debate tras hacerse públicas por la organización.La FIFA ha hecho públicas las votaciones de Lionel Messi en los premios The Best, correspondientes a su rol como capitán de la selección argentina. Como ocurre cada año, la organización desveló el sentido del voto de los capitanes nacionales en las distintas categorías, y las elecciones del astro argentino no pasaron desapercibidas.

Mejor jugador del año

En la categoría de Mejor Jugador del Año, Messi situó en primer lugar a Ousmane Dembélé, por delante de Kylian Mbappé, que ocupó la segunda posición, y de Lamine Yamal, tercero en la lista del rosarino. La presencia del joven futbolista del FC Barcelona vuelve a poner en valor la consideración de Messi hacia su irrupción en la élite del fútbol mundial.

Para el premio a Mejor Entrenador del Año, el capitán argentino otorgó su máxima puntuación a Luis Enrique, destacando el trabajo del técnico asturiano. Hansi Flick fue su segunda elección, mientras que Mikel Arteta completó el podio en tercera posición.

En cuanto a la votación al Mejor Portero del Año, Messi se decantó por Gianluigi Donnarumma como su primera opción, seguido de Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Thibaut Courtois, segundo y tercero respectivamente.

Las votaciones de Messi, reveladas oficialmente por la FIFA, ofrecen una nueva muestra de su criterio a la hora de valorar el rendimiento individual en la temporada y, como suele suceder, generaron debate tras hacerse públicas por la organización.