Los otros Vlahovic: Rebeldes que se enfrentaron a su club y terminaron en la grada

Las relaciones entre Vlahovic y la Juventus están completamente rotas. El delantero serbio, con contrato hasta junio de 2026, no entra en los planes de Igor Tudor, pero tampoco ha querido aceptar ninguna oferta de salida, aferrándose a los 12 millones de euros que cobra por temporada. Un suplicio para la 'Vecchia Signora' y un requisito indispensable para el jugador.

Con esta situación, todo parece indicar que el destino de Vlahovic para la próxima temporada será la grada, puesto que su participación desde el Mundial de Clubes ha sido efímera y la 'Juve' se está reforzando en la posición de delantero centro. El caso del serbio no es único. Ha habido muchos jugadores que le han hecho un pulso a su club y han terminado desterrados.

Schuster, terremoto mediático

El Barça cayó en la final de la Champions de 1986 frente al Steaua de Bucarest. Esa derrota en el Ramón Sánchez Pizjuán fue un revés muy grande para un club que perdía la oportunidad de conquistar su primera Copa de Europa y también a su mayor estrella: Brend Schuster. Elegante centrocampista que hacía del césped un tapete, plantó al conjunto azulgrana después de ser sustituido por Terry Venables al filo de la prórroga. Era el minuto 85, con 0-0 en el marcador y Moratalla ingresó al terreno de juego por el alemán. Schuster se retiró del campo, no al banquillo, ni al vestuario; sino que abandonó el estadio en Taxi con el choque aún en juego. Esa decisión no gustó nada a un Josep Lluís Núñez al que no le tembló el pulso para inhabilitar a su gran estrella y mandarlo un año a la grada. Desde allí comenzó un intercambio de denuncias y acusaciones que terminó un año después con el alemán volviendo a pisar el Camp Nou, pero rechazando la oferta de renovación del club hasta 1991. Schuster no olvidaba lo que le hicieron y, en un acto que muchos califican como una venganza, se unió al Real Madrid libre en 1988. Con la Quinta del Buitre, Schuster siguió brillando y en los dos años que fue una de las estrellas del Bernabéu conquistó dos Ligas y una Supercopa.

Schuster fue sustituido por Moratalla en la final de la Copa de Europa de 1986 / Antoni Campaña

Llorente y una salida abrupta

En los 2010 el Athletic tenía un delantero como pocos. Una atractiva máquina goleadora de 1.95 metros de altura capaz de pelearse con todos y contra todos, si no que se lo pregunten a Pepe, Bruno Alves y Ricardo Carvalho que sufrieron en sus propias carnes a Fernando Llorente en los octavos del Mundial 2010. El de Pamplona, campeón del mundo con España, se convirtió en un magnífico goleador, anotando 28 tantos en la temporada 2011/12. Aun así, cuando quiso dar un paso más y firmar por la Juventus, se encontró con la negativa de la directiva zurigorriak que solo quería aceptar su cláusula de recisión: 36 millones de euros. En ese momento todo se rompió: Ataques constantes entre las dos partes, negativa a la renovación y una afición desencantada con la que fue su estrella. En consecuencia, Llorente quedó relegado al banquillo, jugando solo 8 partidos como titular en la temporada 2012/13 para terminar llegando libre a la Juventus al año siguiente.

Fernando Llorente en el Athletic / EiTB

Sneijder, de estrella a repudiado

A veces pequeños gestos tienen grandes repercusiones. En 2009, pocos meses después que el Barça de Guardiola conquistara el triplete, desde Milan se envió un SMS. El emisor, Jose Mourinho; el destinatario, Wesley Sneijder. La conclusión: el neerlandés firmó por el Inter y terminó siendo la pieza clave para que su equipo ganara el único Triplete, incluso hasta la fecha, en la historia de Italia. Coppa, Scudetto y Champions consagraron a Sneijder en el olimpo 'nerazzurri'. Sin embargo, dos años más tarde se encontró apartado del equipo donde tocó el cielo por su negativa de renovar a la baja. Jugó su último partido en septiembre de 2012 y no fue hasta enero de 2013 cuando pudo poner rumbo al Galatasary a cambio de 7.5 millones de euros.

Wesley Sneijder (antes) / Javi Ferrandiz

Rabiot contra el PSG, una institución implacable

En 2018, Adrien Rabiot fue tentado por el Barça. El interés del conjunto azulgrana por el jugador era superlativo. Sin embargo, al París Saint-Germain no le hizo mucha gracia su posible salida, por lo que terminó optando por apartar al jugador. Contra todo pronóstico, la operación con el Barça no fructífero y Rabiot se encontró con una mano delante y otra detrás. Apartado y sin protagonismo, el jugador no tuvo más opción que marcharse a la Juventus libre, donde volvió a contar con minutos, pero jamás recobró el nivel que exhibió en el PSG. Otro caso similar le sucedió a Mbappe. En 2023, el astro francés, ya pretendido por el Real Madrid, transmitió su deseo de no cumplir el año adicional de su contrato. La respuesta de Al-Khelaifi fue contundente y lo apartó del equipo. Finalmente, Luis Enrique le terminó recuperando, pero al verano siguiente no se lo pensó tanto para poner rumbo al Santiago Bernabéu.

Rabiot en el PSG / Agencias

Álvaro Valles, el caso más reciente

La temporada 2023/24 de Álvaro Valles fue espectacular. El portero de La Rinconada se convirtió en una de las sensaciones de la Liga, ayudando a los suyos a mantener la categoría y sobrevolando la órbita de la Selección. Su rendimiento daba signos de que el guardameta estaba para algo más y no tardaron en llegarle las ofertas. Una de las más importantes fue la del Olimpique de Marsella, aunque Valles solo tenía ojos para el Betis, de su Sevilla natal. Las cifras de los verdiblancos no cumplían los requisitos de Las Palmas que, delante la negativa del portero a renovar, terminó apartándolo toda la temporada. El resultado final: Valles ha llegado libre al Betis y Las Palmas ha vuelto a Segunda División.

Álvaro Valles, mejor portero del primer tramo de LaLiga 2023-24 / UD Las Palmas

Otros Vlahovic por el mundo

Estos casos no son los únicos que siguen un patrón similar al de Dušan Vlahović. De hecho, son muchos los grandes jugadores que por A o por B rompieron relaciones con su club y se vieron obligados a retirarse a la grada. Ejemplos de ello son Ramires (Jiangsu Suning), Álex Remiro (Athletic), Stefan De Vrij (Lazio) o Duda (Málaga).