Vlahovic se queda y se enchufa

Dusan Vlahovic, delantero del Juventus, anotó este domingo el tanto de la victoria a domicilio ante el Génova (0-1), el segundo tanto de su temporada en dos partidos para el ariete serbio que continuará una temporada más con la 'Vecchia Signora'.

Después de un verano de idas y venidas, de polémica por su posible salida y por su negativa constante, bloqueadora en cierto sentido de la llegada del francés Randal Kolo Muani, Vlahovic se quedará un año más, su último de contrato, en Turín. "Al 99 %", dijo la directiva.

Y así las cosas, Vlahovic no pretende quedarse al margen. Menos en año mundialista. Y Tudor lo sabe. No es titular, el canadiense Jonathan David, recién llegado, está por delante, pero Vlahovic está enchufado. Ha pasado de ser un villano a un protagonista inesperado por los recientes acontecimientos.

Porque hizo bueno el partido de una 'Juve' que este año parece más equipo. Al menos por ahora. Dominadora ante el Parma, propositiva ante el Génova en una salida muy complicada. De once minutos gozó en la primera jornada. De casi media hora en esta segunda.

En esos primeros once minutos pudo contestar al gran estreno de su competencia, un David que abrió su casillero. En esta media hora ante el Génova, se encumbró aún más y enmendó el gran error del canadiense, que falló en la primera mitad la ocasión más clara del partido, a puerta vacía tras un rechace de Leali, meta del Génova, en el área pequeña.

El meta de los genoveses, junto al defensa mexicano Jonathan Vászquez, fue el gran escollo de los 'bianconeri', salvador en numerosas ocasiones bajo palos. La más espectacular, en un disparo a bocajarro del italiano Federico Gatti tras un jugadón, de muchos, del turco Kenan Yildiz por banda izquierda, incontrolable e impredecible.

Pero al final tuvo que ser el delantero "apartado" el que resolvió el complicado duelo. Lo hizo con un golazo de cabeza, en un saque de esquina botado por su compatriota Filip Kostic, que puso el balón en el punto de penalti. Ahí, entre toda la marabunta, apareció gigante Vlahovic para colocar el balón inalcanzable para Leali.

Fue a la grada y se abrió de brazos. Se reivindicó. Dejó claro que quiere ser protagonista en su última temporada con la 'Juve'. Y, por lo pronto, lo está siendo con dos de los tres goles de su equipo. El larguero, además, evitó que en la última jugada su esfuerzo quedara en vano despejando el remate agónico de Masini en el último saque de esquina.