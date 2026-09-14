Vitor Roque vuelve a rugir: "Poco a poco voy recuperando mi confianza"

"Roque estuvo lesionado tres o cuatro meses. Está regresando de las lesiones. Solo quiero que disfrute de los entrenamientos, que sonría al sol. Y en este momento, su lenguaje corporal no es el mejor. Un jugador es técnica, táctica, físico y mentalidad. Lo único que le pido es que sonría, que agradezca tener la oportunidad de hacer lo que más le gusta".

Estas eran las palabras sobre Vitor Roque de Abel Ferreira, técnico del Palmeiras, hace apenas unos días. Y parece que 'Tigrinho' se las ha tomado al pie de la letra. El delantero ha vuelto a sonreír después de varios meses complicados, en los que no terminó de reencontrarse con su mejor versión tras la lesión que le dejó sin opciones de acudir al Mundial y frenó en seco su buen momento de forma.

Vitor Roque, delantero del Palmeiras / Instagram

Hasta este sábado. Vitor Roque volvió a ver puerta en una acción de las que le gustan, una jugada de puro '9' para sentenciar la victoria frente al Flamengo. Lucas Evangelista recuperó el balón, 'Flaco' López vio venir a Khellven por detrás y el lateral brasileño encontró solo a Vitor Roque en el área pequeña. El delantero no perdonó y volvió a rugir perforando la portería contraria.

Una muestra de lo complicado que han sido estas últimas semanas fueron sus palabras tras el encuentro. "Poco a poco voy recuperando mi confianza. No es fácil pasar por lesiones y desde el comienzo del año vengo sufriendo lesiones que me han estado perjudicando, pero es cuestión de ir poco a poco, seguir trabajando para ayudar aún más al Palmeiras", declaró 'Tigrinho' sobre el césped al término del encuentro.

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"Ahora toca recuperarse, pero mañana ya a pensar en la Liga Deportiva Universitaria de Quito. El lunes ya vamos a viajar para ir adaptándonos. Sabemos que allí es difícil», añadió sobre el partido del próximo miércoles en la altura de Quito. Y es que Vitor Roque está recuperando poco a poco la confianza y, con ella, la sensación de volver a ser el delantero que fue. Y cuando un '9' vuelve a sonreír, los goles suelen llegar detrás...