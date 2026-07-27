Vitor Roque vuelve a escena con un regreso 'caliente'

Vitor Roque vuelve a sonreír. El delantero brasileño ha reaparecido con Palmeiras después de superar la grave lesión de sindesmosis en el tobillo izquierdo que le obligó a pasar por el quirófano y frenó en seco el mejor momento que atravesaba desde su regreso al fútbol brasileño. Una lesión que, además, acabó con sus opciones de entrar en los planes de la selección brasileña para el Mundial de 2026.

El exdelantero del Barça había recuperado la confianza y volvía a mostrarse decisivo en el área. Tras unos primeros meses de adaptación, el atacante se había ganado un sitio en los esquemas de Abel Ferreira gracias a su movilidad, intensidad y eficacia de cara a portería, recuperando las sensaciones que le convirtieron en una de las grandes promesas del fútbol brasileño.

Un regreso 'caliente'

Su regreso, sin embargo, no pudo ser más intenso. Vitor Roque reapareció en la derrota de Palmeiras ante Atlético Mineiro (1-2) y apenas necesitó unos minutos para verse envuelto en una de las acciones más comentadas del partido. En los instantes finales, el central Lyanco le robó el balón en una disputa, celebró la acción de forma efusiva delante del delantero y le dedicó varios gestos y palabras que desataron la tensión sobre el césped.

El exazulgrana no se quedó callado. Todavía desde el suelo, respondió con aplausos irónicos y recriminó la actitud del defensa, mientras Lucas Evangelista acudía en su defensa y empujaba a Lyanco, originando un pequeño encontronazo entre varios jugadores de ambos equipos. El árbitro tuvo que intervenir para rebajar los ánimos, aunque finalmente no mostró ninguna tarjeta por la acción.

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En cualquier caso, la noticia más importante para Palmeiras es que Vitor Roque ya está de vuelta. Ahora, una vez recuperado, el objetivo del atacante brasileño pasa por reencontrarse con su mejor versión, recuperar el protagonismo que había alcanzado antes de la lesión y volver a confirmar el enorme potencial que le convirtió en una de las grandes promesas del fútbol brasileño.