Vitor Roque podría ser sancionado con 10 partidos por una polémica publicación homófoba

El brasileño Vitor Roque deberá comparecer el próximo lunes 17 de noviembre ante el Superior Tribunal de Justicia Deportiva tras ser denunciado por un mensaje homófobo que publicó el delantero en sus redes sociales a principios de octubre.

El mensaje en cuestión fue publicado tras la victoria del Palmeiras, su actual equipo, ante el Sao Paulo por 3-2 y mostraba la imagen de un tigre mordiendo el cuello de un ciervo. En Brasil, el término 'veado' (ciervo en español) se usa de manera peyorativa para referirse a personas homosexuales por lo que se consideró que el mensaje del futbolista tenía una connotación ofensiva para la comunidad LGTBI.

La publicación fue eliminada poco después aunque fue suficiente para que quedara su rastro y el futbolista, conocido como 'Tigrinho', deba comparecer ante la justicia por el artículo 243-G que versa sobre los actos discriminatorios. De ser considerado culpable se enfrenta a una sanción de entre cinco y diez partidos de suspensión.

Para evitar esa posible baja, el club ha solicitado una transacción disciplinaria, lo que permitiría cambiar la suspensión por una multa económica.

Publicación de Vitor Roque / Instagram

"Esto es Palmeiras. ¡Luchar hasta el final y nunca rendirse! Gloria a Dios por la victoria y por el gol, seguimos adelante", reza el texto que acompaña la foto.

Tras el revuelo suscitado por el mensaje, el Palmeiras afirmó que había hablado con el jugador, indicándole que "provocaciones como esa no caben más en el fútbol, pues pueden generar violencia" y que Vitor Roque "entendió y eliminó rápidamente la imagen de su cuenta".

El jugador, por su parte, se disculpó por la publicación. “La cabeza está tranquila… fue solo una broma, nada por homofobia. Pido disculpas por adelantado”, explicó ante los medios de comunicación.

El delantero vive un gran momento en el Palmeiras, en el que es el máximo goleador y ha sido convocado por Brasil para los dos amistosos de esta ventaja de selecciones.