Vitor Roque vuelve a ser el que cautivó al Barça

Vitor Roque era uno de los grandes atractivos del Palmeiras en el Mundial de Clubes, pero su decepcionante actuación lo dejó completamente a la sombra de jugadores como Estevao, que ya había fichado por el Chelsea, o Richard Ríos, que se marchó al Benfica tras su papel en Estados Unidos.

Mientras el primero deleitó a Europa con su talento y el segundo con su capacidad para dominar el centro del campo por sí mismo, Vitor Roque regresó a Brasil sin marcar tras cinco partidos (285 minutos de juego). Con él sobre el césped, la entrega y la intensidad estuvieron aseguradas, pero a un delantero por el que el Barça pagó 30 millones de euros no hace tanto se le pide mucho más, y en ese gran torneo, el Tigrinho no estuvo a la altura.

Levantarse tras el Mundial

El ex del Barça y del Betis, sin embargo, no se dio por vencido y empezó a recuperar las sensaciones de cara al gol. Tres partidos después de caer en los cuartos de final contra el Chelsea en Filadelfia, consiguió marcar un tanto vital en el Brasileirão ante Fluminense. Pero la gran resurrección llegó después, a partir de mediados de agosto.

Vitor Roque ha mejorado mucho de cara a puerta / X

Tras cuatro partidos de sequía, Vitor Roque empezó a encontrar claridad en la definición y a tomar mejores decisiones cerca del área, lo que también benefició a sus compañeros gracias a sus pases clave. En agosto sumó tres goles y cuatro asistencias en ocho encuentros y, lo más importante, con la sensación de que a partir de entonces mantendría su gran nivel.

Mediados de agosto: el primer cambio

Esta vez, Vitor Roque no falló y desde entonces sigue de dulce. Con su último doblete en la goleada del Palmeiras al RB Bragantino en el Brasileirão (5-1), el Tigrinho suma 9 goles en 8 partidos de liga, siendo el máximo goleador del torneo con 12 dianas en total. Con Vitor Roque a este nivel, el Verdão lidera la tabla en solitario, con una ventaja de tres puntos sobre el Flamengo.

⚽️ | GOLAÇO DO VITOR ROQUE!!!



THE MOST IN FORM STRIKER IN BRAZIL! ANCELOTTI CANNOT IGNORE HIM IN NOVEMBER! 🔥 pic.twitter.com/NEoYSLQGo0 — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) October 16, 2025

Vitor Roque también fue determinante en la Copa Libertadores, marcando dos goles importantísimos en la eliminatoria de cuartos de final contra River Plate, y espera repetir en las semifinales frente a LDU Quito. El primer partido será el viernes 24 en Ecuador.

Vitor Roque celebra su tanto ante River / PALMEIRAS

El actual estado de forma de Vitor Roque no es fruto de la casualidad. Contabilizando sus últimos 14 encuentros, es decir, desde el 10 de agosto, sus números son de delantero de primer nivel: 12 goles y 4 asistencias; un triplete, un doblete y una eliminatoria estelar en Copa Libertadores y, lo más importante, unas sensaciones que hacía tiempo no transmitía.