Vitor Roque reclama otra oportunidad: "Volver a Europa es un sueño"

Vitor Roque vuelve a disfrutar del fútbol. Tras un decepcionante paso por Europa, en las filas del FC Barcelona y el Betis, 'Tigrinho' ha recuperado su versión más letal con la camiseta del Palmeiras. El delantero brasileño atraviesa un excelente estado de forma, que incluso le ha llevado a volver a una convocatoria de Brasil, esta vez bajo el mando de Carlo Ancelotti. Y, desde la convocatoria con la selección nacional, habló en rueda de prensa sobre su gran momento actual, su pasado en el Barça y su futuro más inmediato.

Para empezar, apuntó el motivo de su fracaso en el fútbol europeo: "Fui a Europa muy pronto. Aprendí mucho de mi experiencia. De la misma forma, volver al fútbol brasileño no es dar un paso atrás, al contrario. A veces tienes que dar un paso atrás para dar dos al frente. Luiz Henrique es también la prueba, volvió y ganó títulos con Botafogo. Espero seguir ese mismo camino: volver y ganar títulos".

Vitor Roque celebra su gol con Palmeiras contra Bragantino / @PALMEIRAS

Vitor Roque reconoció que la decisión de fichar por el Barça iba mucho más allá del ámbito económico. "No fue por cuestión de dinero, no. Me quedan entre 10 y 15 años de carrera, si Dios quiere. No es momento de pensar en eso. Pero claro, cuando me fui tenía un plan de carrera para mí. Todo deportista sueña con jugar en un club como el Barcelona, uno de los mejores clubes del mundo. Es un sueño". Además, admitió su voluntad de regresar: "También es un sueño volver a Europa, adaptarme. Si Dios quiere, seguiré haciendo mi trabajo en el Palmeiras, porque hoy es mi objetivo, y en el futuro volveré a Europa".

Por otra parte, el delantero brasileño relató cómo fueron los primeros contactos con Ancelotti. "Siempre lo veía en la televisión. Pero sí, me explicó un poco su visión, sí. Tuvimos una breve conversación, no específicamente sobre lo que debo o no debo hacer, pero nos explica en los entrenamientos lo que deben hacer los dos delanteros. Espero seguir haciendo mi trabajo en el Palmeiras y conseguir un sitio en la lista final", señaló.

El exazulgrana está de dulce y ya lleva ocho tantos y cuatro asistencias en 10 partidos / @LibertadoresBR

Asimismo, se sinceró sobre el aspecto mental y la importancia de Abel Ferreira, actual técnico del Palmeiras: "Cuando volví de Europa, volví mal psicológicamente, sin confianza. Cuando llegué a Palmeiras estaba sin confianza en mí mismo, pero Abel Ferreira depositó su confianza en mí. Siempre hablaba con él de eso. Aunque fuera mal, siempre hablaba con él y me ponía en los partidos. Tener continuidad es muy importante para un jugador para recuperar esa confianza. Gracias a Dios pude marcar goles y dar asistencias. Hoy estoy aquí en la Selección, un sueño hecho realidad".

De hecho, se deshizo en elogios hacia Abel Ferreira. "Abel fue muy importante en mi regreso al fútbol brasileño. Desde la primera vez que hablé con él por videollamada, ya me dijo que me quería mucho, que quería ayudarme, no solo dentro del campo, sino también fuera. Y lo ha hecho. Me ha ayudado mucho, me ha dado la confianza que necesitaba, algo muy importante para un deportista", apostilló.

Vitor Roque celebra su tanto ante River / PALMEIRAS

Por último, se pronunció sobre la posible retirada de Cristiano Ronaldo tras al cita mundialista: "Es un ídolo. Siempre hablé que me inspire en él por su mentalidad y forma de trabajar. Estaría muy feliz de estar en el Mundial, no solo por ser el último de Cristiano, sino también por representar a Brasil. Tengo que seguir trabajando, con humildad, y si Dios quiere estar en el Mundial".