Vitor Roque, en su presentación con el Palmeiras: "No llegué al Barça al cien por cien"

La efímera etapa de Vitor Roque en Europa llegó a su fin. 'Tigrinho' ya es jugador del Palmeiras. El 'Verdao' desembolsó 25 millones al Barcelona, la contratación más cara por un futbolista brasileño, para repatriarle y en la tarde de este viernes ya ha oficializado su puesta de largo.

"Ganarás títulos"

Leila Pereira tomó la palabra e hizo de maestra de ceremonias en la presentación de 'Tigrinho'. La presidenta del 'Verdao' reconoció estar extremadamente "feliz" por su incorporación. Pereira reconoció que los contactos para firmar al exazulgrana empezaron en diciembre, cuando los agentes del futbolista le indicaron que el fichaje era posible. La mandataria agradeció a todas las personas que facilitaron la llegada del delantero a Brasil y le espetó a Vitor Roque: "No tengo dudas que vas a conquistar títulos con el Palmeiras".

El delantero tomó la palabra acto seguido. El nuevo '9' del Verdao admitió estar muy feliz, especialmente tras una "negociación difícil". Vitor Roque analizó el porqué de su escasa adaptación en Europa y achacó a la lesión que sufrió antes de su contratación por el Barcelona a su falta de ritmo. "Cuando llegué a España no estaba al cien por cien, quizás ese fue uno de los motivos por los que no rendí al máximo".

Roque apuntó que regresar a la 'Seleçao' sería un sueño, pero primero tiene que "rendir en el Palmeiras" para ser recompensado con la convocatoria. La prensa cuestionó al atacante por la falta de apoyo que tuvo en Barcelona y el Betis, pese a que la afición estuvo siempre de su parte. "Agradezco el cariño de los aficionados del Barça y Betis. En mis partidos no me faltó garra, quizás las cosas técnicas no se dieron como se debían haber dado", espetó. Y añadió: "Cuando el Palmeiras te ofrece un contrato es difícil que no. He regresado con la conciencia tranquila. Estoy concentrado aquí. Hacer lo mejor para, si en un futuro, poder regresar a Europa".

Está listo para el debut

Sobre su estado de forma y si está a punto para formar parte del equipo que entrena Abel Ferreira, 'Tigrinho' apuntó: "Estoy jugando y entrenando. Poco a poco voy cogiendo el ritmo. ¿Mi debut? Eso depende del entrenador. Quiero aprender al máximo de Abel Ferreira. Ya he estado analizando sus sistemas tácticos".

Vitor Roque, con la camiseta del Palmeiras / X

Le preguntaron a Vitor Roque por la enterna comparación con Endrick, quien fue delantero del Palmeiras y actualmente milita en el Real Madrid. El exazulgrana aseveró que esos son temas que saca la prensa y aseguró estar "feliz" por Endrick, que está haciendo su camino como merengue.

'Tigrinho' formará ahora delantera en el Palmeira con 'Messinho', jugador que ya ha firmado por el Chelsea. Roque no dudó en elogiar al que será su nuevo compañero: "No necesita comentarios. Estoy muy contento de poder formar equipo con él. Intentaré darle un poco de la experiencia que he aprendido en Europa".

Mensaje al Betis

El futbolista disputará el próximo verano el Mundial de Clubes con el Palmeiras, un "sueño" que influyó en su regreso a Brasil. Y no dudó en lanzar un mensaje al Real Betis, al que no quiso comparar con el Palmeiras: "En el Betis luchamos por estar en la Conference. En el Palmeiras lucharemos por ganar el título liguero".